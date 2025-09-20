Υπερβολική και άτοπη, χαρακτήρισε την απόφαση της ΠΣΕΜ για αποχή από τα μαθήματα σε σχέση με τα κλιματιστικά, η υπουργός Παιδείας.

Μιλώντας στο Τρίτο, η Αθηνά Μιχαηλίδου είπε πως κάποιοι στο πλαίσιο μικροπολιτικών προσπαθούν να επηρεάσουν τα παιδιά.

Είπε επίσης ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι η μόνη που υλοποιεί το πρόγραμμα για κλιματιστικά στα σχολεία.

Διαβάστε ακόμη: Διαμαρτυρία μαθητών για ζέστη - «Ωραία decor τα A/C αλλά πυρώνουμε» (VID&PICS)

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «ας μας κρίνουν στο τέλος του 2026» οπότε και τέθηκε το χρονοδιάγραμμα για την λειτουργία των κλιματιστικών.

Τα παιδιά, είπε η υπουργός, δεν χρειάζεται να πείσουν για αυτό το αίτημά τους.

Παραδέχθηκε ταυτόχρονα πως υπάρχουν προβλήματα στην διαδικασία και ανέφερε πως η αποχή από τα μαθήματα δεν θα επισπεύσει την επίλυσή τους.

Κάλεσε τους μαθητές να χρησιμοποιούν αυτά τα ακραία μέτρα για άλλα αιτήματά τους.

Ανέφερε ακόμη πως ποσό 147 εκατομμυρίων ευρώ δίνεται για αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων σχολείων.

Πηγή: ΡΙΚ