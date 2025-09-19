Μαθητές του Λυκείου Κύκκου Α΄ προχώρησαν σήμερα σε διαμαρτυρία, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στις αίθουσες λόγω ζέστης.

Οι μαθητές υποστηρίζουν ότι αναγκάζονται να παραμένουν μέσα σε υπερβολική ζέστη, κάτι που δυσχεραίνει σημαντικά τη συγκέντρωσή τους και καθιστά το μάθημα ανυπόφορο.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αρκετοί μαθητές αρνήθηκαν να παραμείνουν στις αίθουσες και βγήκαν στον προαύλιο χώρο κρατώντας πλακάτ, ζητώντας άμεσες λύσεις από το Υπουργείο Παιδείας και τη διεύθυνση των σχολείων τους.

Στα πλακάτ έγραψαν μεταξύ άλλων, «αφού αδιαφορούν οι πολιτικοί, φωνάζουμε εμείς», «ωραία ντεκόρ τα A/C αλλά πυρώνουμε», «ναι αλλά τα shorts είναι πρκλητικά»