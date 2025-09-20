Ρίψη πυροβολισμών σημειώθηκε σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 10.00 το βράδυ χθες Παρασκευή, λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι, οι πυροβολισμοί ρίχθηκαν γύρω στις 6.00 το απόγευμα χθες, κατά αυτοκινήτου, ιδιοκτησία άντρα ηλικίας 36 ετών, ενώ αυτό βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης, στην κατοικία του 36χρονου ιδιοκτήτη, στην επαρχία Λεμεσού.

Στη σκηνή διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, με το ΤΑΕ Λεμεσού να διερευνά.

Διαβάστε ακόμη: Υπό κράτηση 35χρονος για ναρκωτικά που εντοπίστηκαν σε Λεμεσό και Λευκωσία