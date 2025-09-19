Διάταγμα επταήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 35χρονου, σε σχέση με τον εντοπισμό ποσότητας ναρκωτικών ουσιών πέραν τους ενός κιλού, μετά από έρευνα στο όχημα με το οποίο διακινείτο στη Λεμεσό, καθώς και σε δεύτερο όχημα και στην οικία του, στη Λευκωσία.

Το αυτοκίνητο του υπόπτου ανακόπηκε το απόγευμα της Πέμπτης, σε περιοχή της Λεμεσού, ενώ κατά τη διάρκεια ελέγχου, τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν, μέσα σε χάρτινο κιβώτιο, 60 συσκευασίες με ποσότητα άσπρης σκόνης κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους 910 γραμμαρίων. Στο όχημα εντοπίστηκαν, επίσης, χρηματικό ποσό 140 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο ύποπτος συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα κατοχής ναρκωτικών και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.

Ακολούθησε έρευνα και στην κατοικία του υπόπτου, στη Λευκωσία, καθώς και σε δεύτερο αυτοκίνητο του. Στο διαμέρισμα εντόπισαν συσκευασίες με ποσότητα άσπρης σκόνης κοκαΐνης, μεικτού βάρους 67 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα πράσινης ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, βάρους 60 γραμμαρίων περίπου, ενώ στο όχημα εντόπισαν επιπρόσθετη ποσότητα πράσινης ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, βάρους 116 γραμμαρίων περίπου και ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας MDMA, γνωστής και ως «Ecstasy», βάρους 40 γραμμαρίων.

Οι εξετάσεις της ΥΚΑΝ συνεχίζονται σε μια προσπάθεια εντοπισμού συνεργατών του υπόπτου, ο οποίος το πρωί τέθηκε υπό επταήμερη προσωποκράτηση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού.