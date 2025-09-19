Υπό κράτηση για περίοδο 8 ημερών τέθηκαν οι 9 συλληφθέντων για υπόθεση υποβοήθησης και διακίνησης παράτυπων μεταναστών με απόφαση την Παρασκευή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το βράδυ της Πέμπτης μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής εντόπισαν στον κύριο δρόμο του χωριού Περιστερώνας 16 παράτυπους μετανάστες, 8 εκ των οποίων ήταν ανήλικοι.

Στην περιοχή εντοπίστηκαν επίσης να κινούνται ύποπτα 3 οχήματα στα οποία επέβαιναν συνολικά 9 πρόσωπα, τα οποία και συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της υποβοήθησης διακίνησης παράτυπων μεταναστών, ενώ οι 16 παράτυποι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά.

Οι 9 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο διέταξε την προφυλάκισή τους για περίοδο 8 ημερών, ενώ το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις, ανακοίνωσε η Αστυνομία.

