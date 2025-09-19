Ζημιές προκλήθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων που επηρεάζουν το νησί. Στην Λάρνακα αποκόπηκε δέντρο, έπεσε σε καλώδια τα οποία παρέσυρε με αποτέλεσμα να ρίξουν πάσσαλους της ΑΗΚ, ένας εκ των οποίων κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στην περιοχή λόγω του περιστατικού προκλήθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης.

Συνεργεία της ΑΗΚ βρίσκονται επί ποδός για επιδιόρθωση και αποκατάσταση της βλάβης.