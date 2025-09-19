Το βιβλίο του Πέτρου Κ. Πόρακου «Cypriots of London», παρουσιάστηκε στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο βόρειο Λονδίνο.

Τη σημασία του βιβλίου «Κύπριοι του Λονδίνου» ανέλυσε ο πρώην σύμβουλος εκπαίδευσης και επιθεωρητής σχολείων στην κυπριακή πρεσβεία του Λονδίνου και πρώην υπεύθυνος της κυπριακής εκπαιδευτικής αποστολής στη Μεγάλη Βρετανία Σάββας Παυλίδης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο κ. Παυλίδης σημείωσε ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί ορόσημο για την παροικία του Λονδίνου ειδικά αφού καταπιάνεται με τις βιογραφίες και επιτυχίες των παροίκων της Μεγάλης Βρετανίας.

Την εκδήλωση προλόγισε και συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Μιχαηλίδης.

Ο συγγραφέας Πέτρος Πόρακος φανερά συγκινημένος από την παρουσία των 150 και πλέον Κυπρίων στην εκδήλωση είπε ότι «κατά τη διάρκεια της πολύμηνης παραμονής μου στο Λονδίνο, ιδιαίτερα στα έτη 2022 και 2023 σκέφτηκα για ένα ακόμη κομμάτι του πάζλ, που θα μπορούσε να συμπληρώσει καλύτερα την εικόνα “περί Κυπρίων μεταναστών” και μιλώντας με αρκετούς Ελληνοκύπριους φίλους στο Λονδίνο, διαπίστωσα ότι ένας μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας ζουν και διαπρέπουν σήμερα στη βρετανική πρωτεύουσα".

Η πρόκληση του, συνέχισε, ήταν να καταγραφεί το βιογραφικό έργο έστω κι ενός μικρού αριθμού Κυπρίων από αυτούς που διέπρεψαν στα γράμματα, τις επιστήμες και τις τέχνες στο Λονδίνο.

Το συγκεκριμένο δοκίμιο ασχολήθηκε αποκλειστικά, όπως σημείωσε, με τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων και τη μελέτη των βιογραφικών 20 και πλέον Ελληνοκυπρίων που τιμούν την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο ερώτημα που έχει ο αναγνώστης αν το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα δεύτερο τόμο του βιβλίου του ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ (2019), ο συγγραφέας απάντησε ότι και είναι και δεν είναι ένας δεύτερος τόμος.

«Στόχος μου ήταν να μην καταπιαστώ με θεωρίες γι' αυτό και επέλεξα την απλή συνέντευξη. Στην ουσία η έκδοση ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση που οδήγησε σε συμπεράσματα βγαλμένα από την παρατήρηση και από τα βιογραφικά των φιλοξενούμενων του βιβλίου μου», είπε.

Μια άλλη του επιδίωξη ήταν, όπως σημείωσε, να μη χαθεί η ιστορία και η δράση ενός συνόλου Κυπρίων μεταναστών.

Την εκδήλωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τίμησαν με την παρουσία τους, ο νέος Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ και Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, Χρήστος Καραολής, ο πρώην Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ και σημερινός Αντιπρόεδρος ΠΣΕΚΑ Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο Πάμπος Χαραλάμπους διευθυντής της εφημερίδας «Παροικιακή» και νέος ταμίας της ΠΟΜΑΚ, ο Μιχάλης Έλληνας, διευθυντής της εφημερίδας «Ελευθερία» και νέος αντιπρόεδρος της ΠΟΜΑΚ και άλλα στελέχη της παροικίας.

