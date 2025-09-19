Ξινές βγήκαν οι διακοπές στην Ελλάδα για παρέα Κυπρίων. Τα σχέδιά τους για ολιγοήμερες διακοπές φαίνεται πως χάλασαν άδοξα εξαιτίας βλάβης στο ιστιοπλοϊκό που νοίκιασαν.

Όπως μας αναφέρθηκε ενώ ξεκίνησαν το ταξίδι τους για τον Αργοσαρωνικό από τον Άλιμο και ενώ είχαν σαλπάρει, μεσοπέλαγα έσπασε το τιμόνι του ιστιοφόρου με αποτέλεσμα το σκάφος να παραμείνει ακυβέρνητο στο πέλαγος για 6 και πλέον ώρες. Ο ένας εκ των τεσσάρων επιβαινόντων κατείχε άδεια ιστιοφόρου και ήταν ο οδηγός. Οι στιγμές ήταν εφιαλτικές αφού χρειάστηκε να φορέσουν σωσίβια λόγω των έντονων αναταράξεων και εξαιτίας του ότι κόπηκαν τα πανιά.

Ο έχων την άδεια ιστιοφόρου οδήγησε το σκάφος με εφεδρικό τιμόνι το οποίο βρήκε και τοποθέτησε, στο λιμάνι του Πόρου όπου και έδεσαν. Σε δεύτερη τους προσπάθεια να αποπλεύσουν με προορισμό το διπλανό νησί της Ύδρας είχαν προβλήματα με την άγκυρα.

Μαρτυρία του ενός απ’ την παρέα στο SigmaLive αναφέρει πως η εταιρεία από την οποία νοίκιασαν το σκάφος λαμβάνει εξαιρετικά σχόλια στις κριτικές και είναι ευρέως γνωστή στον χώρο.

Οι περιπέτειες της παρέας τελείωσαν, ωστόσο μαζί τους τέλειωσαν και οι ολιγοήμερες διακοπές τους. Αυτό που καταγγέλλουν στο SigmaLive είναι το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αρνείται να αναλάβει την ευθύνη των ζημιών και αντ’ αυτού τους λέει ότι θα κρατήσει ποσό ύψους 1000 ευρώ από τα 3500 που έδωσαν συνολικά, ως αντίτιμο για τις ζημιές που προκάλεσαν, όπως ισχυρίζεται, στο σκάφος του.

