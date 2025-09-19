Αίσθηση προκάλεσε η καταγγελία ότι 85χρονος ζει σε άθλιες συνθήκες και τον στηρίζει και τον βοηθά η γειτονιά του.

Στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο φιλοξενήθηκε ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας, Δήμος Αντωνίου, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχουν αρκετές παρόμοιες περιπτώσεις. «Το θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι η ευαισθητοποίηση της γειτονιάς. Το κράτος δεν μπορεί να βρίσκεται σε κάθε γειτονιά», σημείωσε.

Συμπλήρωσε ότι, μόλις αναφέρθηκε το περιστατικό, υπήρξε άμεση κινητοποίηση. «Η ευαισθητοποίηση των γειτόνων είναι καθοριστική, ώστε να διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια και τη ζωή των συνανθρώπων μας», τόνισε.

Ο κ. Αντωνίου επισήμανε πως σε άλλες περιπτώσεις επικρατεί αδιαφορία από τη γειτονιά, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις.

Παράλληλα, ανέφερε ότι συχνά τα παιδιά φεύγουν και παραμελούν τους γονείς τους. «Δεν είχαμε πολλές καταγγελίες για ανθρώπους που να βρίσκονται σε τόσο άθλια κατάσταση», είπε, προσθέτοντας ότι έχουν καταγραφεί καταγγελίες για εγκατάλειψη ηλικιωμένων. «Αυτό συνιστά μια μορφή κακοποίησης», εξήγησε.

«Αυτό που μας ενοχλεί είναι η ευκολία με την οποία κάποια παιδιά αφήνουν τους γονείς τους στο έλεος του Θεού. Μας τηλεφωνούν στο Παρατηρητήριο απλώς για να μιλήσουν σε κάποιον. Μας λένε ότι έχουν δύο μήνες να μιλήσουν με τα παιδιά τους», πρόσθεσε.

«Παιδιά κλέβουν τους γονείς τους»

Ο κ. Αντωνίου ανέφερε ακόμη ότι παρατηρείται έξαρση κλοπών τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. «Τα παιδιά ανοίγουν κοινούς λογαριασμούς με τους γονείς τους και τους παίρνουν τις συντάξεις, με τη δικαιολογία ότι τους φροντίζουν», σημείωσε.

Εξήγησε ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου περιουσίες άλλαξαν χέρια μέσα σε μια νύχτα. «Παίρνουν την περιουσία και στη συνέχεια τους στέλνουν σε ένα ίδρυμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε, ωστόσο, ότι κανένας γονιός δεν δέχεται να καταγγείλει το παιδί του στην Αστυνομία.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς δομές για κακοποιημένους ή παραμελημένους ηλικιωμένους.