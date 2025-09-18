Εν πλω, επί της Φρεγάτας LANGUEDOC του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η τελική φάση και παράλληλα η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV – Day) της ετήσιας τετραμερούς αεροναυτικής άσκησης Κύπρου, Ελλάδας, Γαλλίας και Ιταλίας «EUNOMIA-6/2025», παρουσία μεταξύ άλλων επισήμων του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα, στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκαν σενάρια στο θαλάσσιο και εναέριο χώρο (FIR Λευκωσίας και Αθηνών) της Ανατολικής Μεσογείου και στον χερσαίο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΦ, το γενικό συντονισμό στη σχεδίαση και οργάνωση της άσκησης ανέλαβαν για το 2025 η Κυπριακή Δημοκρατία σε συνεργασία με τη Γαλλία.

«Τα σενάρια της άσκησης περιελάμβαναν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών και κυβερνοεπιθέσεων, αντιαεροπορικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, εκτέλεση γυμνασίων τακτικών προχωρητικών ελιγμών και επικοινωνιών, πτήσεις χαμηλής ναυτιλίας και εικονικές προσβολές στόχων από μαχητικά αεροσκάφη, ενώ πραγματοποιήθηκε και εκτέλεση πυρών επιφανείας», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι συμμετείχαν το ΠΑΘ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, τα ΠΠ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΤΣΟΜΑΚΗΣ, Μονάδες αεράμυνας, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) και ελικόπτερο AW-139 της Εθνικής Φρουράς, καθώς επίσης η Φ/Γ ΚΑΝΑΡΗΣ, το Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ και Α/Φ F-16 των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Από τη Γαλλική και Ιταλική πλευρά έλαβαν μέρος η Φ/Γ LANGUEDOC και η Κ/Β BETTICA αντίστοιχα, με τα οργανικά τους Ε/Π.

Η παρακολούθηση της τελικής φάσης πραγματοποιήθηκε εν πλω, επί της Φρεγάτας LANGUEDOC του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα, ενώ παρέστησαν οι Πρέσβειρες της Γαλλίας Κλέλια Σεβριέ Κολακό και της Ιταλίας Φεντερίκα Φεράρι Μπράβο, η Επιτετραμένη Σύμβουλος Α΄ της Ελληνικής Πρεσβείας Ελένη Μπισμπικοπούλου και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας.

Εκ μέρους των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Γαλλίας, Ελλάδας και Ιταλίας συμμετείχαν, ο Υποδιοικητής των Γαλλικών Δυνάμεων Μεσογείου, Υποναύαρχος Vincent Gregoire, ο Υπαρχηγός του Αρχηγείου Στόλου, Υποναύαρχος Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος και ο Τακτικός Διοικητής της επιχείρησης Mediterraneo Sicuro, Υποναύαρχος Marcello Grivelli αντίστοιχα.

«Η διεξαγωγή της άσκησης "EUNOMIA", αναβαθμίζει και ενισχύει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των Ναυτικών και Αεροπορικών δυνάμεων σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο και επιβεβαιώνει την κοινή βούληση, πρόθεση, δέσμευση και ικανότητα των τεσσάρων χωρών να συνεργάζονται και να συντονίζουν κοινές δράσεις, με σκοπό τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και της θαλάσσιας ασφάλειας», καταλήγει η ανακοίνωση.

