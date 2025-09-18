Σοκάρουν την κοινωνία και προκαλούν αποτροπιασμό τα όσα κατέθεσε 14χρονη που φέρεται να κακοποιήθηκε σεξουαλικά από άντρα 40 ετών από τη Συρία ο οποίος σύμφωνα με την ανήλικη, την παρέσυρε περισσότερες από τρεις φορές σε ναρκωτικά.

Το κουβάρι της τρομακτικής ιστορίας άρχισε να ξετυλίγεται χθες βράδυ όταν μέλη του ΟΠΕ εντόπισαν σε περιοχή της δυτικής Λεμεσού, αυτοκίνητο που ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο, δεν είχε άδεια κυκλοφορίας και ασφάλεια, να κινείται σε δρόμο. Οδηγός του οχήματος ήταν ο ύποπτος, αιτητής ασύλου, με συνεπιβάτιδα ανήλικη.

Στη θέα των αστυνομικών ο ύποπτος άρπαξε το χέρι της πανικόβλητης ανήλικης και ισχυρίστηκε ότι είναι κόρη του. Ισχυρισμός που καταρρίφθηκε δευτερόλεπτα αργότερα όταν ερωτήθηκε η μικρή η οποία έντρομη αποκάλυψε την αλήθεια.

Κατά τη μεταφορά της στον Αστυνομικό Σταθμό η ανήλικη ενημερώθηκε πως θα ειδοποιηθούν οι γονείς της.

Λίγη ώρα αργότερα αποκάλυψε στους αστυνομικούς τι γινόταν τον τελευταίο χρόνο.

Αποκάλυψε ακόμη πως τους τελευταίους μήνες έκανε και χρήση crystal ice με τον ύποπτο.

Η χρήση ναρκωτικών επιβεβαιώθηκε και στις αιματολογικές εξετάσεις που υποβλήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού αφού τα αποτελέσματα έδειξαν πως ήταν θετική σε μεθαμφεταμίνη.

Επισημαίνεται ότι στο όχημα του υπόπτου βρέθηκαν 2 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία.

Το δικαστήριο όπου οδηγήθηκε ο ύποπτος σε διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, διέταξε την κράτηση του για 8 ημέρες. Εναντίον του διερευνώνται πολύ σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, κατοχή, χρήση και προμήθεια ναρκωτικών, καθώς και παροχή ψευδών πληροφοριών σε αστυνομικό.

Η ανήλικη έχει δώσει στην παρουσία λειτουργών αρμόδιων υπηρεσιών οπτικογραφημένη κατάθεση.

Ο ύποπτος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για κατοχή και χρήση ναρκωτικών καθώς και για υπόθεση διάρρηξης.