Τουλάχιστον προβληματισμό προκαλεί η είδηση ότι τα ξημερώματα 15χρονη τριγυρνούσε στο όχημα 39χρονου και μαζί φέρονται να έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες κατά τις έρευνες των αστυνομικών που ανέκοψαν το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αριθμός από σακούλια που περιείχαν κρυσταλλική ναρκωτική ουσία (σ.σ μεθαμφεταμίνη). Κατά πληροφορίες πρόκειται για 39χρονο ο οποίος είναι απ’ τη Συρία και 15χρονη Ελληνοκύπρια.

Ο 39χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και θα οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου εντός της μέρας αφού πρώτα καταρτιστεί το ένταλμα σύλληψής του με σωρεία κατηγοριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 39χρονος αρχικά ισχυρίστηκε ότι η ανήλικη ήταν κόρη του, κάτι το οποίο διαπιστώθηκε στην πορεία ότι δεν ισχύει.

