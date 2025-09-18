Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσε ότι τα Δελτία Υποψηφίων και οι Κανονισμοί των Γραπτών Εξετάσεων για Πρόσληψη στον Δημόσιο Τομέα 2025 έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://eservices.moec.gov.cy/ypexams/EPD.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 27 Σεπτεμβρίου, 25 Οκτωβρίου 2025 και 13 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως σημειώνεται, οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν το Δελτίο Υποψηφίου και να το παρουσιάσουν υποχρεωτικά μαζί με την ταυτότητά τους την ημέρα της εξέτασης στο καθορισμένο εξεταστικό κέντρο. Χωρίς αυτά τα έγγραφα δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην εξέταση.

Η Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι το Δελτίο Υποψηφίου είναι ενιαίο για όλες τις διαδικασίες, δεν επιτρέπεται η αλλαγή εξεταστικού κέντρου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες πριν από την προσέλευση τους.

Για τυχόν ανακοινώσεις ή έκτακτες ειδοποιήσεις, οι υποψήφιοι καλούνται να παρακολουθούν μέχρι και την παραμονή κάθε εξέτασης την ιστοσελίδα http://epd.moec.gov.cy.

Σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος, η επικοινωνία με την Υπηρεσία Εξετάσεων μπορεί να γίνει στα τηλέφωνα 22582933 και 22582934 ή μέσω email στο [email protected].

Πηγή: ΚΥΠΕ