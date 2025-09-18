Γύρω στις 12.15 το μεσημέρι σήμερα, λήφθηκε πληροφορία που αφορούσε άντρα ο οποίος κρατούσε κυνηγετικό όπλο εντός υποστατικού στη Λευκωσία και απειλούσε άλλο πρόσωπο.

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Ομορφίτας, του ΟΠΕ και της ομάδας Ζ, μετέβησαν άμεσα στο σημείο όπου εντόπισαν τον εν λόγω άντρα να κρατά κυνηγετικό όπλο.

Τα μέλη της Αστυνομίας τον πλησίασαν και αφού τον αφόπλισαν, τον συνέλαβαν για τα αυτόφωρα αδικήματα της οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου, απειλής βιαιοπραγίας και μεταφοράς έμφορτου κυνηγετικού όπλου. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για 54χρονο κάτοικο Λευκωσίας ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Να σημειωθεί ότι, από έλεγχο που έγινε στο εν λόγω κυνηγετικό, διαπιστώθηκε ότι εντός της θαλάμης του, υπήρχε ένα πλήρες κυνηγετικό φυσίγγιο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ομορφίτας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Καϊμακλί: Αναστάτωση μέρα μεσημέρι με μεθυσμένο που απειλούσε με κυνηγετικό