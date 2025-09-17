Αύριο η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ενώ αργότερα στα ανατολικά δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη ελαφρά βροχή.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση και το Σάββατο μη αξιόλογη μεταβολή, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ορεινά, για να κυμανθεί κοντά και πιθανό και λίγο πιο κάτω από τις μέσες εποχικές τιμές. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.\

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικές αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί κατά τόπους αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά καταβατικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και τοπικά ισχυροί, 5 Μποφόρ. Η θάλασσα το πρωί θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα νοτιοδυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ενώ αργότερα στα ανατολικά δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη ελαφρά βροχή. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά και θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, αρχικά μέτριοι, 4 Μποφόρ και σταδιακά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ενώ μέχρι το πρωί τοπικά θα πνέουν μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα ανατολικά και τα βόρεια σταδιακά θα καταστεί μέχρι ταραγμένη.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Το νησί θα επηρεάζεται από ένα ισχυρό μέχρι πολύ ισχυρό βόρειο πεδίο ανέμων.

Το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ενώ το βόρειο πεδίο των ανέμων θα συνεχίσει να είναι κατά διαστήματα ενισχυμένο.

