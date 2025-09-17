Υπογράφηκε συμφωνία για την εκτέλεση του έργου «Ωσμωτικά και Βελτιωτικά Έργα του Πυρήνα, της Πλατείας και της Κάτω Βρύσης στη Γεροσκήπου».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας, η συμφωνία υπεγράφη την Τρίτη, μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και της Ιωάννας Λάμπρου, εκ μέρους της εταιρείας Lambrou & Poutziouris Construction Ltd.

Η εργασία, συνολικού κόστους €4.158.227 πλέον ΦΠΑ, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πολιτικής συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 20127.

Στο έργο περιλαμβάνονται η βελτίωση­/ανακατασκευή τμήματος της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, μήκους 620 μέτρων περίπου, τμήματος των οδών Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Αφροδίτης, Αγίας Παρασκευής και Αγίας Σοφίας, μήκους 900 μέτρων περίπου, σύνδεση της “Κάτω Βρύσης” με το Γραμμικό Πάρκο των Εφτά Αϊ Γιώργιδων, αναβάθμιση του πρασίνου με μεγάλα δέντρα, υπογειοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας, βελτίωση της απορροής ομβρίων υδάτων, ενίσχυση του οδικού φωτισμού, οριζόντια και κάθετη σήμανση, κ.ά.

Το έργο θα αρχίσει στις αρχές Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί σε δεκαπέντε μήνες.

«Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα γίνονται προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για την ασφάλεια όλων και τον περιορισμό της ταλαιπωρίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ