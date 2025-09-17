Στα χέρια των αστυνομικών ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκεται, από την Τρίτη, το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε σχέση με τα αίτια πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου, στην ορεινή Λεμεσό, που άφησε πίσω της δυο νεκρούς και περί τα 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα καμένης γης.

Όπως ανέφεραν στο ΚΥΠΕ αστυνομικές πηγές, το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που ετοιμάστηκε από τριμελή επιτροπή, στη βάση μαρτυριών, ευρημάτων και αυτοψίας, παραλήφθηκε χθες το απόγευμα.

Το πόρισμα, που σύμφωνα και με δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή δεν αποκλείει την κακόβουλη ενέργεια, θα συμπεριληφθεί στον φάκελο της υπόθεσης που ετοιμάζεται από το ΤΑΕ Λεμεσού, προς προώθηση στην Νομική Υπηρεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ