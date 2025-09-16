Για τη σημασία της μετουσίωσης των λόγων σε έργο και πράξη μίλσε ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, σε χαιρετισμό του στο πλαίσιο της Πανεπαρχιακής Σύσκεψης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην Πάφο.

Είπε ότι δεν αμφισβητεί τις καλές προθέσεις οποιουδήποτε, πρόσθεσε όμως ότι αυτό που σε τελική ανάλυση κρίνει κάθε πρόσωπο που ασκεί δημόσια εξουσία, είναι η μετουσίωση των λόγων σε έργο.

«Πιστεύω ότι σε αυτή την Πανεπαρχιακή συνάντηση που είναι και η τελευταία δεν θα πάρουμε τα απομεινάρια, αλλά θα πάρουμε και την μερίδα του λέοντος», ανέφερε. Ο Δήμαρχος Πάφου έστειλε προς όλους τους παρόντες το μήνυμα ότι η πόλη και η Επαρχία της Πάφου διαθέτει αξιόλογες δυνάμεις και δυνατότητες.

«Εμείς, οι φορείς και τα οργανωμένα σύνολα της Επαρχίας, δεν περιμένουμε τα πάντα από την οποιαδήποτε Κυβέρνηση», συνέχισε, δηλώνοντας παράλληλα πως προσωπικά το γνωρίζει αυτό, από τη δεκάχρονη παρουσία του στην ηγεσία του Δήμου Πάφου.

«Περιμένουμε όμως», είπε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, «από την Κυβέρνηση και το Κράτος αξιόπιστο σχέδιο δράσης και υλοποίησης των αποφάσεων και εξαγγελιών, ώστε να πορευτούμε μαζί για το καλό της πόλης, της Επαρχίας και της χώρας μας».

Κινούμενος σε αυτό το πνεύμα ο Δήμαρχος Πάφου διατύπωσε περιεκτικά τις σκέψεις και τις απόψεις του για ορισμένα κομβικής σημασίας θέματα της πόλης και της Επαρχίας Πάφου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα συμβάλουν στην εμβάθυνση του προβληματισμού για αυτά στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και στην παραγωγή ρεαλιστικών και βιώσιμων λύσεων ή μέτρων.

Αναφερόμενος στο θέμα της Κοινωνικής Στέγης, επεσήμανε ότι στην πόλη της Πάφου το ύψος των ενοικίων έχει τριπλασιαστεί ή τετραπλασιαστεί, ενώ η αγορά οικοπέδου ή η ανέγερση οικίας ή η αγορά διαμερίσματος από νεαρά ζευγάρια καθίσταται καθημερινά ανεκπλήρωτο όνειρο.

Στον τομέα της φοιτητικής στέγης, επείγει, όπως είπε, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανέγερση εστιών μεγάλης δυναμικότητας – φέρνοντας ως παράδειγμα τη Φοιτητική Εστία του Δήμου Πάφου – και ξενώνων για φοιτητές καισπουδαστές. Ο εύηχος στόχος της προσιτής κατοικίας απαιτεί, όπως είπε, ανάληψη δράσης από το κράτος και τις Τοπικές Αρχές, που πρέπει να αναλάβουν την ανέγερση κατοικιών και τη διάθεσή τους με ενοικιαγορά στη βάση κριτηρίων με γνήσιο κοινωνικό πρόσημο και όχι κριτηρίων που στο τέλος καθιστούν επιλέξιμα μόνο 5-6 ζευγάρια.

Περνώντας στον τομέα της υγείας, ο κ. Φαίδωνος αναφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, χαρακτηρίζοντας το χρονίζον πρόβλημα που επηρεάζει την κοινωνία της πόλης και Επαρχίας και το οποίο, προφανώς, δεν λύνεται με μπαλώματα.

Χρειάζεται είπε, «απόφαση με πολιτική βούληση για τη μεγάλη κίνηση και τομή, που είναι ο ριζικός εκσυγχρονισμός του ιδρύματος και η μετατροπή του σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αφού βέβαια ψηφιστεί, επιτέλους, η σχετική νομοθεσία»

Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο Δήμαρχος Πάφου είπε πως δεν χρειάζονται πολλά λόγια, σημειώνοντας ότι οι αριθμοί για τους μαθητές με μεταναστευτικό βιογραφικό στα σχολεία διαφόρων βαθμίδων της Δημόσιας Εκπαίδευσης μιλούν από μόνοι τους. «Δεν είναι θέμα ξενοφοβίας ούτε αποστροφής της πολυπολιτισμικότητας αλλά θέμα υποβάθμισης της εκπαιδευτικής διεργασίας και φτωχοποίησης της μόρφωσης και της Παιδείας», είπε.

Συνεχίζοντας με τον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας, μίλσε για την ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων και επαρκών υποδομών για τη διαμονή και τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Δυστυχώς, είπε, «η ελλιπής και ανεπαρκής κρατική πολιτική στον τομέα αυτό συνεχίζεται και επί των ημερών σας, με αποτέλεσμα να προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για ανάληψη από τους Δήμους ουσιαστικού ρόλου για τη δημιουργία και διαχείριση τέτοιων υποδομών».

Ακολούθως, ο κ. Φαίδωνος αναφέρθηκε και στη μάστιγα των ναρκωτικών και των εξαρτησιογόνων ουσιών στα σχολεία, ως μείζονος σημασίας πρόβλημα.

Ο Δήμαρχος Πάφου περνώντας στην ενότητα των έργων υπερτοπικής σημασίας, αναφέρθηκε σε τρία οδικά έργα που χρήζουν προτεραιότητας επειδή έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία.

Το πρώτο, είπε ο κ. Φαίδωνος είναι ο αυτοκινητόδρομος Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς. Ο Δήμαρχος Πάφου χαρακτήρισε θετική τη κυβερνητική διαβεβαίωση ότι το έργο θα εκτελεστεί, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να οριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης.

Επισήμανε, ακόμη, ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών, δεδομένου ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε σχέση με το πώς θα γίνει η σύνδεση με την πόλη της Πάφου.

Το δεύτερο είπε ότι είναι η ολοκλήρωση του δρόμου που συνδέει την τουριστική περιοχή της Πάφου με τον Διεθνή Αερολιμένα Πάφου. «Η εσωστρέφεια και η βολική για πολλούς αναβλητικότητα, πρέπει να τελειώσει», είπε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Λύσεις υπάρχουν και πληροφορούμαστε ότι μελετάται διέξοδος. Ελπίζω να ακούσουμε σήμερα ένα ευχάριστο νέο, με συγκεκριμένο όμως χρονοδιάγραμμα», πρόσθεσε.

Το τρίτο έργο, είπε ο κ. Φαίδωνος, είναι ο δρόμος από τα όρια Πάφου - Χλώρακας μέχρι τον Κόλπο των Κοραλλίων. Πρόσθεσε πως είναι στρατηγικής σημασίας να τύχει προτεραιότητας, καθώς,πέραν από το θέμα οδικής ασφάλειας, η κατασκευή του συνδέεται με το μεγαλεπήβολο έργο της μαρίνας και την όλη ανάπτυξη της περιοχής.

Επεσήμανε, επίσης, πως υπερτοπικής και, χωρίς υπερβολή, παγκύπριας σημασίας είναι το θέμα της υλοποίησης του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Όπως ανέφερε ο κ. Φαίδωνος «για 35 περίπου χρόνια σχέδια εκπονούνται και ξηλώνονται, το έργο αρχίζει και σταματά, γίνονται έλεγχοι και έρευνες, μελέτες επί μελετών και πορίσματα» και συνέχισε λέγοντας ότι «είναι και θέμα γοήτρου και εικόνας του Κράτους να λήξει αυτό το σήριαλ». Είπε ακόμη πως μπορεί και πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή που θα διασφαλίζει πρώτιστα το δημόσιο συμφέρον και ύστερα τα συμφέροντα των όποιων επηρεαζομένων.

Ο Δήμαρχος Πάφου ευχαρίστησε την Κυβέρνηση για τη σημαντική χορηγία προς το διεθνές φεστιβάλ όπερας της Πάφου, το οποίο αποδεικνύεται βιώσιμο και εξελίξιμο, όπως είπε. Πρόσθεσε, όμως, ότι «αντί η Κυβέρνηση να επεξεργάζεται λογιστικές φόρμουλες για την αμφισβήτηση της βιωσιμότητας του θεσμού, συστήνουμε όπως το Υφυπουργείο Πολιτισμού επεξεργαστεί με δημιουργική έμπνευση και ανοικτό πνεύμα μεγάλες παρεμβάσεις για την αναζωογόνηση του Πολιτισμού στην Επαρχία μας».

Τέλος αναφέρθηκε ε μερικές ενδεικτικές ιδέες ο κ. Φαίδωνος, όπως στην καθιέρωση μεγάλης διοργάνωσης με θέμα την Αφροδίτη, σύσταση Διεθνούς Κέντρου Θεάτρου, καθιέρωση διεθνούς διαγωνισμού για νέους και νέες μουσικούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ