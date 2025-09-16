Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προήδρευσε ευρείας σύσκεψης με φορείς της Πάφου όπου αναφέρθηκε σε 75 έργα για την Πάφο, με προϋπολογισμό άνω των €230 εκατομμυρίων.

Σε περισσότερα από 75 έργα με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 230 εκατομμύρια ευρώ για την Επαρχία Πάφου αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την ευρεία σύσκεψη με φορείς της Πάφου, της οποίας προήδρευσε στο πλαίσιο της περιοδείας του σε Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου.

Η σημερινή επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης που ήδη πραγματοποιήθηκε στην Πόλη Χρυσοχούς τον Δεκέμβριο 2024, με την οποία ο Πρόεδρος εγκαινίασε αυτό τον θεσμό των πανεπαρχιακών συγκεντρώσεων στο πλαίσιο της άμεσης επαφής με τοπικούς φορείς και κοινωνίες.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει με σταθερά βήματα την εφαρμογή του οράματος για μια Κύπρο που αλλάζει και αναπτύσσεται ισόρροπα, δίνοντας στην επαρχία Πάφου τη θέση που της αξίζει. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα έργων και πολιτικών, η Πάφος μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική μέριμνα, τις υποδομές και την πράσινη μετάβαση.

Η προκήρυξη της Μαρίνας Πάφου αποτελεί έργο-σταθμό, που αναμένεται να αναδείξει την πόλη σε κορυφαίο θαλάσσιο και τουριστικό προορισμό. Πρόκειται για ανάπτυξη 165 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, με δυνατότητα φιλοξενίας 1.000 σκαφών αναψυχής, που θα ενισχύσει την οικονομία, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα αναβαθμίσει συνολικά το τουριστικό προϊόν της επαρχίας. Παράλληλα, η δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου και αμφιθεάτρου στην Αχέλεια, η ψηφιακή αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου και οι παρεμβάσεις σε εμβληματικά μνημεία, όπως το Αρχαίο Ωδείο και οι πεζογέφυρες στον χώρο της Χρυσοπολίτισσας, αποτελούν ουσιαστικές επενδύσεις στον πολιτισμό και στην ιστορική μας κληρονομιά.

Στην εκπαίδευση, η Κυβέρνηση επενδύει στην ποιότητα και στη σύγχρονη σχολική υποδομή. Με την επέκταση του θεσμού του Ολοήμερου Γυμνασίου και τη λειτουργία έξι νέων προαιρετικών ολοήμερων σχολείων, στηρίζονται μαθητές και οικογένειες, ενώ ταυτόχρονα υλοποιούνται σημαντικά έργα υποδομής: το Α’ Νηπιαγωγείο και το Ζ’ Δημοτικό Αγίου Κενδέα μετατρέπονται σε νέα, σύγχρονα Γυμνάσιο και Δημοτικό Σχολείο, αναβαθμίζεται το Δημοτικό Σχολείο Τίμης με επένδυση €2 εκατομμυρίων, το Α’ Δημοτικό Χλώρακας με €4 εκατομμύρια, ενώ επεκτείνονται το Λύκειο και η Τεχνική Σχολή Έμπας.

Στον τομέα της υγείας, ολοκληρώνονται έργα που αλλάζουν ριζικά το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Με €3 εκατομμύρια ενισχύεται το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων, το Ιατρείο Ταχείας Διακίνησης έχει ήδη εξυπηρετήσει πέραν των 1.700 ασθενών μέσα σε λίγους μήνες, ενώ επενδύσεις €5 εκατομμυρίων κατευθύνονται στη δημιουργία Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας και στην αναβάθμιση της Παιδιατρικής και Γυναικολογικής Μονάδας. Επιπρόσθετα, δημιουργείται νέα Πνευμονολογική Κλινική.

Η κοινωνική μέριμνα βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο. Ένα έργο που εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο είναι η ανέγερση του Πρότυπου Κέντρου Μακροχρόνιας Φροντίδας και Απασχόλησης Ηλικιωμένων , που θα προσφέρει υπηρεσίες διαμονής, ημερήσιας φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση προωθείται και η Στέγη Ευγηρίας «Νεφέλης Ταλιώτη» στη Χλώρακα. Η Κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι η στήριξη της τρίτης ηλικίας δεν αποτελεί απλώς προτεραιότητα, αλλά χρέος.

Στον τομέα των υποδομών και της βιώσιμης κινητικότητας, γίνονται επενδύσεις σε οδικά έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα. Ο αυτοκινητόδρομος Πάφου – Πόλης, με πρόσθετη πρόσβαση μέσω Μεσόγης, η ολοκλήρωση του νέου δρόμου που συνδέει την Πάφο και τη Γεροσκήπου με το Αεροδρόμιο, ο Δυτικός και ο Βόρειος Παρακαμπτήριος, καθώς και η διεύρυνση κεντρικών λεωφόρων, αναβαθμίζουν την οδική ασφάλεια, μειώνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική της επαρχίας. Παράλληλα, με έργα όπως η δημιουργία νέας Βιοτεχνικής Περιοχής στην Ίνεια και η ανάπλαση κεντρικών πυρήνων κοινοτήτων, στηρίζεται η τοπική οικονομία και δίνονται ευκαιρίες ανάπτυξης σε κάθε κοινότητα.

Η πράσινη μετάβαση αποκτά ιδιαίτερο βάρος με έργα που απαντούν σε χρόνιες προκλήσεις. Η εγκατάσταση κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Κισσόνεργα ύψους €14,7 εκατ., τα σχέδια χορηγιών για μικρές ιδιωτικές μονάδες αφαλάτωσης σε ξενοδοχεία, η εκπόνηση σχεδίων κυματοθραυστών για τις νοτιοδυτικές ακτές και η ανέγερση πυροσβεστικού σταθμού στην Πέγεια ύψους €6,7 εκατ. συνιστούν στρατηγικές επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια των πολιτών.

Η Πάφος αποκτά, επίσης, ενισχυμένη στρατηγική σημασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, με την αναβάθμιση της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» και τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων υποδομών. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνει τον περιφερειακό ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μέσα από αυτό το πλέγμα έργων, η Κυβέρνηση δεν περιορίζεται στη βελτίωση της καθημερινότητας, αλλά επενδύει στρατηγικά σε τομείς που θα καθορίσουν την πορεία της Πάφου και της Κύπρου για τις επόμενες δεκαετίες. Ο συνδυασμός τουρισμού, πολιτισμού, παιδείας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, υποδομών, άμυνας και πράσινης ανάπτυξης συνθέτει το νέο αναπτυξιακό αφήγημα της επαρχίας.

Η Κύπρος αλλάζει, με την Κυβέρνηση να αποδεικνύει στην πράξη ότι η ανάπτυξη δεν είναι προνόμιο λίγων, αλλά δικαίωμα όλων.

Τουρισμός – Νέα Μαρίνα Πάφου

Προκήρυξη έργου 165 χιλιάδων τ.μ.

Δυνατότητα φιλοξενίας 1.000 σκαφών αναψυχής

Εμβληματική ανάπτυξη που αναμένεται να ενισχύσει το τουριστικό προϊόν, να δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και να αναδείξει την Πάφο σε κορυφαίο θαλάσσιο και ναυτικό προορισμό.

Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά

Δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου και αμφιθεάτρου στην Αχέλεια του Δήμου Ιεροκηπίας.

Ψηφιακή αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Πάφου.

Αναβαθμίσεις σε πεζογέφυρες στον αρχαιολογικό χώρο Χρυσοπολίτισσας.

Βελτιώσεις στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου.

Με τα έργα αυτά, η Πάφος ενισχύει τον πολιτιστικό της ρόλο και αποκτά σύγχρονες υποδομές για εκδηλώσεις διεθνούς βεληνεκούς.

Παιδεία και Σχολικές Υποδομές

Επέκταση θεσμού Ολοήμερου Γυμνασίου και λειτουργία 6 νέων ολοήμερων σχολείων με αναβαθμισμένα προγράμματα.

Νέες σχολικές μονάδες: Μετατροπή του Α’ Νηπιαγωγείου και του Ζ’ Δημοτικού Αγίου Κενδέα σε νέο σύγχρονο Γυμνάσιο και νέο Δημοτικό.

Αναβαθμίσεις: Δημοτικό Σχολείο Τίμης (€2 εκατ.), Α’ Δημοτικό Χλώρακας (€4 εκατ.).

Επέκταση Λυκείου και Τεχνικής Σχολής Αγίου Χαραλάμπους Έμπας.

Επενδύσεις που δημιουργούν το σχολείο του μέλλοντος, με έμφαση στη σύγχρονη μάθηση και την ασφάλεια των μαθητών.

Υγεία

Επέκταση Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων (ΓΝ Πάφου) – €3 εκατ.

Ιατρείο Ταχείας Διακίνησης: πάνω από 1.700 ασθενείς σε τρεις μήνες λειτουργίας, που αντιστοιχούν στο 35% των επισκεπτών του ΤΑΕΠ.

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας στην Παιδιατρική και Γυναικολογική Μονάδα – €5 εκατ.

Νέα Πνευμονολογική Κλινική – €100 χιλ.

Κοινωνικό Κράτος

Ανέγερση Πρότυπου Κέντρου Μακροχρόνιας Φροντίδας και Απασχόλησης Ηλικιωμένων

Στέγη Ευγηρίας «Νεφέλης Ταλιώτη» στη Χλώρακα, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα.

Έργα που αποδεικνύουν την έμπρακτη μέριμνα της Πολιτείας για την τρίτη ηλικία.

Υποδομές και Βιώσιμη Κινητικότητα

Αυτοκινητόδρομος Πάφου – Πόλης με πρόσθετη πρόσβαση μέσω Μεσόγης.

Δυτικός Παρακαμπτήριος Δρόμος Πάφου – €11 εκατ.

Βόρειος Παρακαμπτήριος Γεροσκήπου – €4,5 εκατ.

Διεύρυνση Λεωφόρου Έμπας – €9,5 εκατ.

Βελτίωση Λεωφόρου Αποστόλου Παύλου – €7 εκατ.

Τα έργα αυτά βελτιώνουν την οδική ασφάλεια, μειώνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και δημιουργούν καλύτερη συνδεσιμότητα.

Πράσινη Μετάβαση και Πολιτική Προστασία

Κινητή μονάδα αφαλάτωσης στην Κισσόνεργα – €14,7 εκατ.

Χορηγίες για μικρές ιδιωτικές μονάδες αφαλάτωσης σε ξενοδοχεία.

Κυματοθραύστες για τις νοτιοδυτικές ακτές Πάφου & Γεροσκήπου.

Ανέγερση νέου πυροσβεστικού σταθμού στην Πέγεια – €6,7 εκατ.

Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Άμυνα και Ασφάλεια

Αναβάθμιση Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νέος δρόμος που ενώνει Πάφο – Γεροσκήπου με το Αεροδρόμιο

Έργα σε Κοινότητες

Ανάπλαση πλατειών και κεντρικών δρόμων σε Ίνεια (€1,5 εκατ.), Κελοκεδάρων (€2,5 εκατ.) και Κούκλια (€2,5 εκατ.).

Ολοκλήρωση γέφυρας Τρεμιθούσας – Μεσόγης (€3 εκατ.).

Αναβάθμιση οδικού δικτύου σε Κοίλη, Τσάδα, Τάλα, Τρεμιθούσα, Μέσα Χωριό και Αρμού.

Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και σύσταση Τοπικού Συντονιστικού Γραφείου Ακάμα.

Η ανάπτυξη φτάνει σε κάθε κοινότητα, με έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων.