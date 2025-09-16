Με την Υπουργό Παιδείας Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου έκανε πρεμιέρα ο νέος κύκλος podcast του Χρύσανθου Τσουρούλλη, «Tsouroullis Uncensored».

Η Υπουργός αναφέρθηκε στις προτάσεις της κυβέρνησης για αναθεώρηση του τρόπου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, δηλώνοντας πως η διαφορά του Κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος με τις προηγμένες χώρες είναι το ανθρώπινο δυναμικό.

«Εκεί ο εκπαιδευτικός αξιολογείται στη βάση των αποτελεσμάτων των παιδιών, πολλές φορές ο εκπαιδευτικός κρίνεται για το έργο του, εδώ υπάρχει αυτό που ζούμε, όπου για 50 χρόνια ο εκπαιδευτικός είναι ο δημόσιος υπάλληλος, έχει τη μονιμότητα, άρα γι’ αυτό κάνουμε τις αλλαγές, που κάνουμε τώρα» ανέφερε η υπουργός.

Η Δρ Μιχαηλίδου δήλωσε πως όλοι διακηρύττουν ότι θέλουν αλλαγή στο σύστημα αξιολόγησης ωστόσο δεν φαίνεται να το εννοούν. «Για μένα το να προχωρήσουμε στη Βουλή μ’ ένα συμφωνημένο 100% σχέδιο είναι ουτοπία, δεν υπάρχει περίπτωση, αφού και μεταξύ τους οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν συμφωνούν σε κάποια σημεία, συνεπώς με την μεγαλύτερη δυνατή σύγκληση πάμε στη Βουλή και ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του».

Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα πρόσληψης νέων εκπαιδευτικών καθιστώντας σαφές ότι από το 2027 θα καταργηθεί πλήρως ο κατάλογος αναμονής, με τις εξετάσεις να είναι το μόνο κριτήριο εισόδου στα σχολεία.