Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 17 Οκτωβρίου για έναρξη ακροαματικής διαδικασίας εναντίον του, θα παρουσιαστεί οδηγός λεωφορείου, ηλικίας 58 ετών, ο οποίος συνελήφθη το πρωί στο δρόμο Αβδελλερού – Αθηένου σχετικά με υπόθεση μεταφοράς υπεράριθμών επιβατών και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Σε δηλώσεις του ο Χριστόδουλος Κόνσολος, λειτουργός Επικοινωνίας της Αστυνομίας, ανέφερε ότι «μέλη του Κλάδου Μηχανικού Ελέγχου της Τροχαίας Αρχηγείου, ανέκοψαν γύρω στις 06:45 της Τρίτης, 16 Σεπτεμβρίου, στον δρόμο Αβδελλερού – Αθηένου παρά την έξοδο Αβδελλερού, λεωφορείο δημόσιας χρήσης, που οδηγούσε ο 58χρονος».

Πρόσθεσε ότι «κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε, ότι εντός του λεωφορείου υπήρχε αριθμός επιβατών μεγαλύτερος από τον επιτρεπόμενο, δηλαδή 54 πρόσωπα αντί για 50. Εντός του λεωφορείου υπήρχαν και μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι εκείνη την ώρα μετέβαιναν στα σχολεία τους» είπε.

Επιπλέον, συνέχισε, «στον οδηγό διενεργήθηκε τελικός έλεγχος αλκοόλης, με ένδειξη 63μg% αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 9μg%, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για τα αυτόφωρα αδικήματα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης και των υπεράριθμων επιβατών».

Όπως είπε ο κ. Κόνσολος «σήμερα ο 58χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας όπου εναντίον του καταχωρήθηκε ποινική υπόθεση. Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για ακρόαση στις 17 Οκτωβρίου και έθεσε όρους παρουσίασης του 58χρονου ενώπιον του».

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Αστυνομία αναφέρουν ότι ο 58χρονος δεν παραδέχθηκε τις εναντίον του κατηγορίες και το Δικαστήριο ζήτησε όπως καταβάλει χρηματική εγγύηση προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον του στις 17 Οκτωβρίου.

Ακόμα η Αστυνομία αναμένεται να ενημερώσει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών προκειμένου να αναστείλει την επαγγελματική άδεια οδηγού του 58χρονου.

Εξάλλου εκπρόσωπος της εταιρείας λεωφορείων στην οποία εργάζεται ο 58χρονος ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι αυτός ήδη τέθηκε σε διαθεσιμότητα και δεν θα εκτελεί δρομολόγια, μέχρι νεωτέρας.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αθηένου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ