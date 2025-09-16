Μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου ανέκοψαν σήμερα, γύρω στις 06:45 το πρωί, στον δρόμο Αβδελλερού – Αθηένου, λεωφορείο δημόσιας χρήσης, που οδηγούσε 58χρονος.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε, ότι εντός του λεωφορείου υπήρχε αριθμός επιβατών μεγαλύτερος από τον επιτρεπόμενο (54 άτομα αντί για 50). Όπως πληροφορείται το SigmaLive, ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκονταν και μαθητές.

Επιπλέον, στον οδηγό διενεργήθηκε τελικός έλεγχος αλκοόλης, με ένδειξη 63μg% αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 9μg%.

Ο 58χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αθηένου συνεχίζει τις εξετάσεις.

