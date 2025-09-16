Γύρω στις 1.50 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για εκδήλωση φωτιάς σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο στον 77ο δρόμο, στην περιοχή Πολεμιδιών.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το όχημα, ιδιοκτησία 37χρονου, καταστράφηκε ολοσχερώς. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθούν περαιτέρω εξετάσεις για εξακρίβωση των ακριβών αιτίων της φωτιάς.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

