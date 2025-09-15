Μια ιστορία αγάπης δυο συνανθρώπων μας από την Κοίλη η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη μέσα από παραμύθι, αλλά σφραγίστηκε με δάκρυ και συγκίνηση, γράφτηκε τις τελευταίες μέρες στην τοπική κοινωνία της Πάφου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ Μάριο Ιγνατίου, ο Γεώργιος Νεοφύτου, ο αγαπητός και γνωστός σε όλους “Κόκος ο Νοσοκόμος“, έφυγε σήμερα στις δυο η ώρα τα ξημερώματα από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Μόλις προχθες Σάββατο 13 Σεπτεβρίου είχε ταφεί η σύζυγός του, Ελένη Νεοφύτου, που απεβίωσε την περασμένη Πέμπτη. Δυο άνθρωποι που πορεύτηκαν μαζί μια ολόκληρη ζωή, έφυγαν με διαφορά μικρότερη των 48 ωρών

Γεννημένοι την ίδια χρονιά, με διαφορά μόλις πέντε ημερών, ο Γεώργιος και η Ελένη έζησαν χέρι-χέρι, χτίζοντας οικογένεια, μεγαλώνοντας παιδιά και εγγόνια και δισέγγονα σκορπίζοντας αγάπη και ζεστασιά σε όλους γύρω τους. Ο κ. Κόκος ως νοσηλευτής που ήταν το επάγγελμα του αφιέρωσε τη ζωή του στην προσφορά, την ανθρωπιά και τη φροντίδα του συνανθρώπου. Ήταν ένας άνθρωπος που έζησε βαθιά το συναίσθημα της αγάπης και της αφοσίωσης∙ και όταν η αγαπημένη του Ελένη έφυγε, η καρδιά του δεν άντεξε τον πόνο του αποχωρισμού.

Μόλις μια μέρα μετά την εξόδιο ακολουθία της, έσμιξε ξανά μαζί της, αφήνοντας πίσω του βαρύ πένθος στην οικογένεια, στα παιδιά και στα εγγόνια του. Όμως μαζί με τη θλίψη, αφήνουν και μια παρακαταθήκη αγάπης∙ μια ιστορία που θα μείνει ανεξίτηλη, για να θυμίζει σε όλους μας ότι υπάρχουν δεσμοί τόσο δυνατοί, που ούτε ο θάνατος δεν μπορεί να χωρίσει.

Τραγική ειρωνία ότι σε λίγες μέρες θα γιόρταζαν μαζί τα γενέθλιά τους.