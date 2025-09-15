Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης πέντε ημερών εναντίον του άνδρα ηλικίας 29 ετών, που συνελήφθη την Κυριακή για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση που αφορά τα αδικήματα απόπειρας φόνου και εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων σε μάντρα αυτοκινήτων στο δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας που διαπράχθηκαν στις 14 Αυγούστου στην περιοχή της Πύλας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 29χρονος, κάτοικος χωριού της επαρχίας Λάρνακας, συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες της Δύναμης.

Σήμερα ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο, ύστερα από αίτημα της Αστυνομίας, εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για πέντε μέρες.

Εν τω μεταξύ, το Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα την απόφαση του στο αίτημα της Αστυνομίας όπως παραμείνουν υπό κράτηση οι πέντε αλλοδαποί οι οποίοι συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση και παραπέμφθηκαν την Παρασκευή σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 29 Οκτωβρίου.

Το Δικαστήριο, σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, διέταξε όπως οι πέντε αλλοδαποί παραμείνουν υπό κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές μέχρι την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, δηλαδή στις 29 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για νεαρό ηλικίας 17 ετών, που φέρεται να είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε εναντίον του φρουρού ασφαλείας και ένα 23χρονο που είναι ύποπτος για τον εμπρησμό των οχημάτων.

Οι άλλοι τρεις είναι ένας 17χρονος που πιστεύεται πως οδηγούσε το όχημα διαφυγής, ένας 27χρονος που φέρεται να παρέδωσε το αυτοκίνητο στους δράστες και ένας 44χρονος κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών.

Οι κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι τέσσερις από τους πέντε αλλοδαπούς, περιλαμβάνουν αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνομωσία για φόνο, συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρησμό, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και κλεπταποδοχή.

Ο ένας από τους δύο 17χρονους αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος και κλεπταποδοχή.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

