Μέλη της ομάδας Ζ Λεμεσού, διενήργησαν χθες μεταξύ των ωρών 7 το πρωί και μεσάνυκτα σήμερα, τροχονομικούς έλεγχους στην πόλη και επαρχία Λεμεσού.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι οποίοι εντάσσονται στις προσπάθειες που καταβάλλει η Αστυνομία για μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, την εμπέδωση της οδικής συνείδησης, της πάταξης της νεανικής παραβατικότητας και της αύξησης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, έγιναν συνολικά 62 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Κατακρατήθηκαν επίσης 7 μοτοσικλέτες και 10 αυτοκίνητα για περαιτέρω εξετάσεις.

