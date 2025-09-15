Στη σύλληψη 32χρονου για επίθεση εναντίον αστυνομικού και για διάφορα τροχαία αδικήματα προχώρησε χθες η Αστυνομία.

Γύρω στις 3.20 χθες το απόγευμα, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού εντόπισαν όχημα το οποίο οδηγούσε άγνωστο πρόσωπο, στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ στη Λεμεσό, να παραβιάζει κόκκινο σηματοδότη. Αμέσως έθεσαν σε λειτουργία τον φάρο και τη σειρήνα του αστυνομικού οχήματος. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και οδηγώντας αλόγιστα και επικίνδυνα επιχείρησε να διαφύγει του έλεγχου.

Τα μέλη της Αστυνομίας ακολούθησαν το εν λόγω όχημα το οποίο σε κάποιο σημείο σταμάτησε απότομα και από αυτό εξήλθαν τρία πρόσωπα τα οποία τράπηκαν σε φυγή τρέχοντας προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μέλος της αστυνομίας ανέκοψε τον οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος έσπρωξε τον αστυνομικό με σκοπό να διαφύγει. Ανακόπηκε όμως με τη βοήθεια δεύτερου μέλους της Αστυνομίας και αφού συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση.

Πρόκειται για 32χρονο κάτοικο Λεμεσού.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις αυτός οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας και άδεια κυκλοφορίας.

