Στον αυτοκινητόδρομο Πάφου προς Λεμεσό, μετά τη σήραγγα, λόγω οδικής σύγκρουσης έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
Το τροχαίο σημειώθηκε σε περιοχή των Βρετανικών Βάσεων και όπως λέει η αστυνομία δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.
Οδηγοί προσεκτικοί, χαμηλές ταχύτητες , αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα.
