Στον αυτοκινητόδρομο Πάφου προς Λεμεσό, μετά τη σήραγγα, λόγω οδικής σύγκρουσης έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε περιοχή των Βρετανικών Βάσεων και όπως λέει η αστυνομία δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.

Οδηγοί προσεκτικοί, χαμηλές ταχύτητες , αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα.

Στον αυτοκινητόδρομο Πάφου προς Λεμεσό, μετά τη σήραγγα, λόγω οδικής σύγκρουσης έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. (Περιοχή Βάσεων – Χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς). Οδηγοί προσεκτικοί, χαμηλές ταχύτητες , αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα. pic.twitter.com/bJx7vELmCe — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) September 15, 2025



