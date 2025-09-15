Στον αυτοκινητόδρομο Πάφου προς Λεμεσό, μετά τη σήραγγα, λόγω οδικής σύγκρουσης έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε περιοχή των Βρετανικών Βάσεων και όπως λέει η αστυνομία δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.

Οδηγοί προσεκτικοί, χαμηλές ταχύτητες , αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα.


 