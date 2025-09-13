Το Ίδρυμα Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή διαψεύδει το δημοσίευμα περί «πώλησης του τάφου του Διγενή σε Ρώσους», τονίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί είναι ψευδείς και ανυπόστατοι. Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 28/11/24 εξουσιοδότησε τον ΥΠΕΣ να προστατεύσει τους χώρους του μνημείου ως διατηρητέους.

Αυτούσια η επιστολή:

Δημοσίευση Ψευδών Ειδήσεων χωρίς την συγκατάθεση του Ιδιοκτήτη της Ακίνητης Περιουσίας.

Γράφουμε και διαβιβάζουμε την παρούσα εκ μέρους και/ή δια λογαριασμό των πελατών μας «Ίδρυμα Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή» που αποτελεί το νόμιμο και αποκλειστικό ιδιοκτήτη δύο τεμαχίων στην περιοχή Νεάπολη της Λεμεσού. Στο ένα εκ των δυο οικοπέδων βρίσκεται το κρησφύγετο, ο τάφος και το μνημείο του Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή που για το Ίδρυμα αποτελούν το ύψιστο ιερό καθήκον της προστασίας τους από τις επιβουλές οποιωνδήποτε που προσπαθούν αν αλλοιώσουν τόσο την ιστορική τους μνήμη και αξία ως επίσης και το χαρακτήρα τους.

Κατά τις 12/09/2025, περιήλθε στην αντίληψη των πελατών μας, δημοσίευμα μέσω της διαδικτυακής σας πύλης (Sigma Live Network Portal) ανάρτηση η οποία φαίνεται να προωθήθηκε προς εσάς για να δημοσιευτεί, από το σύνδεσμο αγωνιστών πόλεως και επαρχίας Λεμεσού (ΣΑΠΕΛ) με τον τίτλο «Ξεθάβουν τον Διγενή»: Αντιδράσεις για την πώληση του τάφου του σε Ρώσους» Η εν λόγω ανάρτηση σας εμπεριέχει ψευδής ισχυρισμούς και/ή ατεκμηρίωτες θέσεις εκ του ΣΑΠΕΛ οι οποίες πλήττουν τόσο το κύρος του Ιδρύματος Στρατηγού Γ. Γρίβα Διγενή, ως επίσης και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής αυτού. Συγκεκριμένα το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει «… Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού (ΣΑΠΕΛ) καταγγέλλει ότι η Κυβέρνηση της Κύπρου επέτρεψε την άμεση διεθνή εμπορική εκμετάλλευση του Ιερού Χώρου του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ, προχωρώντας μάλιστα και στη μετακίνηση του τάφου του Αρχηγού Διγενή. Ο ΣΑΠΕΛ χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή ως πράξη ιεροσυλίας, εθελούσιου εξευτελισμού και βεβήλωσης των θυσιών των ηρώων, σημειώνοντας ότι συνιστά αφοπλισμό της σημερινής γενιάς και διεργασία αφελληνισμού των επόμενων.»

Ως επίσης αναφέρει ότι: «… Το 2017 ο ΣΑΠΕΛ διαπίστωσε ότι η επιτροπή του Ιδρύματος και οι συνεργάτες της στην Κύπρο ανήρτησαν διαδικτυακή προκήρυξη ζητώντας επενδυτή για την εμπορική εκμετάλλευση του χώρου. Τότε, ο ΣΑΠΕΛ απέτρεψε την πράξη, κρίνοντάς την αντίθετη με το καταστατικό του Ιδρύματος. Από τότε, έχει καταστήσει κύρια αποστολή του τη ματαίωση κάθε απόπειρας εκποίησης ή εμπορικής χρήσης του χώρου.»

Περαιτέρω το δημοσίευμα αναφέρει ότι «…ξεθάβουν τον Διγενή» και ότι πρόκειται ο χώρος που βρίσκεται το μνημείο του Στρατηγού Διγενή και ο τάφος του, να πωληθεί σε Ρώσους. Οι πελάτες μας μέσω ημών καταδικάζουν και απορρίπτουν τα πιο πάνω ψευδή σχόλια καθότι όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, αλλά περαιτέρω προκαλούν τεράστια ζημιά τόσο στην υπόληψη του Στρατηγού Διγενή ως επίσης και των μελών της Επιτροπής του Ιδρύματος αυτού. Το εν λόγω δημοσίευμα επίσης αναφέρει ότι «… έχει προχωρήσει η συμφωνία για πώληση του τεμαχίου γης όπου βρίσκεται ο τάφος και το κρησφύγετο του Αρχηγού της ΕΟΚΑ στην Λεμεσό», γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αποτελεί ψευδή διασπορά ειδήσεων μέσω της ιστοσελίδας σας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή, νομίμως καταρτισμένη και διορισμένη με βάση το καταστατικό του Ιδρύματος, ως επίσης και συννόμως εγγεγραμμένη στην μητρώο Ιδρυμάτων που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος, προέβη στην προκήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού στις 11/08/2025, με σκοπό την ανακαίνιση και/ή εξωραϊσμό των υφιστάμενων μνημειακών χώρων που βρίσκονται στο ακίνητο, προκειμένου να προσδώσουν την δέουσα αξία όπως αρμόζει στο μέγεθος του Στρατηγού Γ. Γρίβα Διγενή.

Οποιαδήποτε ενέργεια της Διοικούσας Επιτροπής καθοδηγείται και/ή συνεπικουρείται από το Υπ. Οικονομικών της Ελλάδος, στο οποίο το εν λόγω Ίδρυμα είναι εγγεγραμμένο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελληνική Δημοκρατία. Προς δική σας ενημέρωση παρατίθεται πιο κάτω ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Υπ. Οικονομικών της Ελλάδος προκειμένου να διαπιστώσετε την αλήθεια των θέσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος, η οποία εξ αντικειμένου αντιπαραβάλλεται προς το δημοσίευμα σας.

Ο εν λόγω σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfDoc=%2FWEBINF%2Fanarthseis-task-flow.xml&adf.tfId=anarthseis-task-flow&kind=

Ως εκ τούτου η οποιαδήποτε αναφορά στο δημοσίευμα σας περί μετακίνησης και/ή βεβήλωσης του τάφου του Αρχηγού, ως επίσης και η αναφορά σας για υφιστάμενη συμφωνία πώλησης του τεμαχίου που βρίσκεται ο τάφος και το κρησφύγετο του Αρχηγού, είναι ψευδής και ανυπόστατος και παρακαλούμε δια της παρούσης όπως αποσυρθεί, αναρτώντας εκ νέου δημοσίευμα που να αποκαθιστά τόσο την αλήθεια των γεγονότων όσο και την αξία του Στρατηγού Διγενή και του Ιδρύματος του.

Περαιτέρω και προς δική σας ενημέρωση, σημειώστε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας με απόφαση του ημερομηνίας 28/11/2024, η οποία επισυνάπτεται δια της παρούσης, έκρινε και/ή καθόρισε και/ή ανακήρυξε τους μνημειακούς χώρους που βρίσκονται στο εν λόγω ακίνητο, δηλαδή την οικία, το κρησφύγετο και τον τάφο το Αρχηγού Διγενή ως επίσης και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών, ως διατηρητέους προκειμένου να προστατευθούν η ιστορική μνήμη και η πολιτιστική τους αξία. Είναι λυπηρό και ταυτόχρονα άστοχο εκ μέρους σας το εν λόγω δημοσίευμα πριν προβείτε στη δέουσα και επαρκή δημοσιογραφική έρευνα πριν την ανάρτηση του εν λόγω δημοσιεύματος. Ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική ανάγκη όπως το εν λόγω δημοσίευμα ανασκευαστεί άμεσα παραθέτοντας τις θέσεις το Ιδρύματος Στρατηγού Γ, Γρίβα Διγενή οι οποίες πέραν από την αλήθεια του περιεχομένου τους, καταδικάζουν απερίφραστα τις ψευδείς και ανυπόστατες θέσεις του ΣΑΠΕΛ.

Σε αντίθετη περίπτωση και εάν δεν προβείτε άμεσα στη διόρθωση του πιο πάνω δημοσιεύματος τότε οι πελάτες μας επιφυλάσσονται όλων των νομίμων δικαιωμάτων τους τόσο εναντίον του ΣΑΠΕΛ όσο και εναντίον της ιστοσελίδας σας.