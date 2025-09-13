Χιονοστιβάδα αντιδράσεων στην Τουρκία προκαλεί η παραλαβή της νέας παρτίδας των ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων Barak MX από την Λευκωσία.

Η Άγκυρα αισθάνεται απειλή, όπως αποτυπώνεται στις μακροσκελείς αναλύσεις των τουρκικών φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης.

Ειρωνικά μιλούν για ντε φάκτο κατοχή της Κύπρου από τους ισραηλινούς, καλλιεργώντας κλίμα τρομοκρατίας.

Η νέα παραλαβή του προηγμένου συστήματος, λειτουργεί ως κόκκινο πανί για την Άγκυρα η οποία διαμαρτύρεται σφόδρα.

Ενδεικτικές οι αναλύσεις στα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης.

Τώρα, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, φέρνεις εκεί ένα αμυντικό σύστημα όπως αυτό και νομίζεις ότι θα εμποδίσεις την Τουρκική Δημοκρατία; λέει ο δημοσιογράφος Γιουσούφ Αλαμπάρντα.

Η νέα παρτίδα έφτασε κάτω από άκρα μυστικότητα και ήδη έχουν αρχίσει οι διεργασίες για συναρμολόγηση ώστε να τεθεί σε λειτουργία σύντομα.

Το σύστημα αποτελείται από πυραύλους εδάφους - αέρος, ικανούς για να αντιμετωπίσουν εναέριες απειλές όπως επιθέσεις από μαχητικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους Κρουζ.

Με βεληνεκές που φτάνει μέχρι τις 150 χιλιάδες χιλιόμετρα…

«Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Το Ισραήλ στήνει παγίδες εδώ δίπλα μας. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι, όπως εξήγησα για πρώτη φορά χθες, μπορεί να φτάσει σε ολόκληρη την Τουρκία. Ακόμη και στα βάθη της χώρας». Είπε ο στρατιωτικός αναλυτής Μετέ Γαράρ

«Το Ισραήλ έχει συνεχώς στραμμένο το βλέμμα του εκεί. Συνεχώς κερδίζει έδαφος και επεκτείνεται σε αυτό το σύστημα. Και από όσο γνωρίζω, οι ακόλουθοι ισχυρισμοί βρίσκονται επίσης στην ημερήσια διάταξη, στα λιμάνια της Λεμεσού και της Λάρνακας πράκτορες της Μοσάντ έχουν εγκαταστήσει συστήματα ελέγχου και ασκούν επιρροή». Σχολίασε ο ακαδημαϊκός Τζιχάν Γκιουνιέλ.

Τούρκοι αναλυτές και Μέσα Ενημέρωσης, ανοίγουν την βεντάλια σε μια προσπάθεια να καλλιεργήσουν κλίμα από ανασφάλειας μέχρι τρομοκρατίας… Κοινή συνισταμένη, η αυθαίρετη αντίληψη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραδώσει τα κλειδιά του κράτους στο Ισραήλ.

Τραγική ειρωνεία, τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν ισραηλινή κατοχή του νησιού.

Η Yeni Safak βλέπει μετατροπή της Κύπρου σε στρατιωτική βάση, την ώρα που η Yeni Akit αναφέρεται σε de facto κατοχή της χώρας από το Ισραήλ.

Αποκαλύφθηκε η μυστική αποστολή, γράφει με τη σειρά της η Turkiye.

«Αυτές οι εικόνες, μετά τις πωλήσεις γης και τώρα η προσθήκη συστημάτων αεράμυνας, έχουν καταστήσει απολύτως σαφές ότι η “ελληνοκυπριακή διοίκηση” έχει εγκαταλείψει την ανύπαρκτη κρατική νοοτροπία της και έχει δώσει πληρεξούσιο στο Ισραήλ για τη νότια Κύπρο». Συμπλήρωσε ο Γιουσούφ Αλαμπάρντα

Η πρώτη φάση παράδοσης του συστήματος άρχισε τον περασμένο Δεκέμβριο, ως αποτέλεσμα πολύχρονων διαπραγματεύσεων από το 2021.

Την είδηση είχε αποκαλύψει το ΣΙΓΜΑ.

Για ευνόητους λόγους, η κυβέρνηση επιλέγει να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της.