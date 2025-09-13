Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά, που είχε ξεσπάσει σήμερα το πρωί στα όρια της κοινότητας Δρούσειας της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, 2025 και ώρα 07:02, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Βρυσούλες», της κοινότητας Δρούσειας, της επαρχίας Πάφου.

Η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν άμεση και είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 07:14 προτού επεκταθεί, αφού έκαψε μικρή έκταση με αποκαλάμες.

Η πυρκαγιά εντοπίσθηκε από προσωπικό του Τμήματος Δασών, καθώς και από Πυροφυλάκιο της περιοχής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχε ένα πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών με δύο άτομα.

Τα αίτια πρόκλησής τη διερευνώνται.