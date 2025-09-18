Η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις αναφορές για προμήθεια αντιαεροπορικού συστήματος από το Ισραήλ στην Ελληνοκυπριακή Διοίκηση, δήλωσε την Πέμπτη το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Anadolu Agency.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου επισήμαναν σε εβδομαδιαία ενημέρωση στην Άγκυρα ότι «κάθε προσπάθεια που στοχεύει στη διατάραξη της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται στενά και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την ειρήνη της ''Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου'' (όπως αποκαλούν το ψευδοκράτος)».

Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι «η συνεχιζόμενη εξοπλιστική προσπάθεια της ''Ελληνοκυπριακής Διοίκησης'' (όπως αποκαλούν την Κυπριακή Δημοκρατία) και δραστηριότητες που μπορεί να υπονομεύσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί ενέχουν επικίνδυνες συνέπειες», προσθέτοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει, όπως και στο παρελθόν, να στηρίζει το ψευδοκράτος και να εγγυάται την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Επικρίσεις κατά του Ισραήλ



Κατά την ίδια ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Ζεκί Ακτούρκ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξελίξεις στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στις 16 Σεπτεμβρίου «βάθυνε περαιτέρω την ανθρωπιστική τραγωδία που συνεχίζεται στην περιοχή για περισσότερα από δύο χρόνια».

«Οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά αμάχων στη Γάζα και οι προκλητικές του ενέργειες έναντι γειτονικών χωρών αποτελούν σαφείς ενδείξεις της πρόθεσής του να παρασύρει εκ νέου τη Μέση Ανατολή σε πλήρη αστάθεια», είπε, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει άμεσα αποτρεπτικά μέτρα και να υιοθετήσει σοβαρές κυρώσεις για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Στάση της Τουρκίας για τους S-400



Αναφορικά με δημοσιεύματα περί αιτήματος της Ρωσίας για επιστροφή των αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, πηγές του υπουργείου ξεκαθάρισαν ότι «τα συστήματα S-400 βρίσκονται στην απογραφή μας και δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη θέση μας για το ζήτημα αυτό».