Σε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία γύρω στη 01:18 τα ξημερώματα σήμερα μετά από φωτιά σε δωμάτιο σάουνας σε χώρο ιδιωτικού θεματικού πάρκου στην Κοινότητα Εφταγώνιας της επαρχίας Λεμεσού.

Η Δύναμη έσπευσε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα και κατέσβησε την πυρκαγιά, από την οποία υπέστησαν εκτεταμένες ζημίες το δωμάτιο της σάουνας, ενώ κάηκε και μικρή έκταση από ξηρά χόρτα.

Η σκηνή φρουρείται από την Aστυνομία και θα ακολουθήσει διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

