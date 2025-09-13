Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, γύρω στις 12:52 οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν με τρία πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε υλικό μόνωσης στην οροφή κτηρίου , του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αγλαντζιά.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε από εργάτες που ευρίσκονταν στο σημείο και ασχολούνταν με την μόνωση της οροφής πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε εκκένωση των αιθουσών του κτηρίου από τους φοιτητές, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από εργασίες στην οροφή.

