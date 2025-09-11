Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, στη Λάρνακα, εις μνήμη της Άννας Σιάλαρου.

Μιλώντας στο Ήρθε και Έδεσε, ο αρραβωνιαστικός της, Μάριος Νικολάου, ανέφερε πως η πρωτοβουλία αυτή έχει συμβολικό χαρακτήρα, αφού η συγκεκριμένη ημέρα θα ήταν η ημερομηνία του γάμου τους.

«Αποφασίσαμε αυτή η μέρα αντί να πάει χαμένη και να κλαίμε, να κάνουμε κάτι φιλανθρωπικό. Να χαρίσουμε αίμα στους ανθρώπους από τους οποίους η Άννα έπαιρνε συνέχεια αίμα», σημείωσε.

Ο ίδιος μίλησε με αγάπη και θαυμασμό για τη σύντροφό του. «Με την Άννα ήμασταν μαζί έξι χρόνια – δύο πριν τον καρκίνο και τέσσερα με τον καρκίνο. Ήταν πάντα θετική, με το χαμόγελο, ακόμα και όταν πονούσε. Για εκείνη τα social media ήταν ένα φάρμακο, όταν δεν ήταν καλά, έκανε βίντεο και live και έπαιρνε δύναμη από τον κόσμο. Μου άλλαξε τη ζωή προς το καλύτερο. Έμαθα ότι η ζωή είναι στιγμές».

Ο Μάριος τόνισε ότι συνεχίζει το έργο της, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της. «Με την Άννα μας άρεσε να βοηθούμε κόσμο. Συνεχίζω για τη δική της ψυχή και για τη δική μου».

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, από τις 5:30 μέχρι τις 7:30 το απόγευμα, έξω από το κομμωτήριο του Μάριου, Otrix Hair Room, στην οδό Ερμού, Λάρνακα.