Κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις πραγματοποιούνται από τις 11:00 λόγω της παναπεργίας για την ΑΤΑ.

Συγκεκριμένα επηρεάζονται σχολεία, δημόσια νοσηλευτήρια και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι επαρχιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στη Λευκωσία, το Διοικητήριο στη Λεμεσό, την Επαρχιακή Διοίκηση στη Λάρνακα και στην Πάφο, καθώς και έξω από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Εργασίας στο Παραλίμνι.

Η κατάσταση στα σχολεία της Λευκωσίας

Επαρχία Αμμοχώστου