Ικανοποίηση εξέφρασε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του Η' Δημοτικού Σχολείου Πάφου, Κλείτος Ιωάννου, για την άμεση, όπως είπε, παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας μετά την καταγγελία που έκαναν επειδή μαθητές έκαναν μάθημα σε αίθουσες των οικοκυρικών.

Σε ανακοίνωση ο κ. Ιωάννου επεσήμανε πως χάρη στην άμεση παρέμβαση του Υπουργείου, δόθηκε λύση με τη δημιουργία δύο αιθουσών διδασκαλίας, ώστε και αυτοί οι μαθητές να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα υπόλοιπα παιδιά.

Σημειώνεται πως η καταγγελία αφορούσε δύο τάξεις που στεγάζονταν σε αίθουσες οικοκυρικών με πάγκους κουζίνας, φούρνους, πλαστικές καρέκλες και αποθηκευτικούς χώρους.

Πηγή: ΚΥΠΕ