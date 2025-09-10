Ανακοίνωση εξέδωσε η Hermes σχετικά με την παναπεργία που θα πραγματοποιηθεί αύριο και τις πτήσεις που επηρεάζονται.

Συγκεκριμένα, η Hermes Airports ενημερώνει ότι, λόγω της παναπεργίας που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, από τις 11:00 έως τις 14:00, αναμένεται να επηρεαστούν πέραν των 50 αφίξεων και αναχωρήσεων από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Ο αριθμός των συνολικών επιβατών των οποίων οι πτήσεις επηρεάζεται αναμένεται να ξεπεράσει τις 15.000.

Καθώς ολοκληρώνεται ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες, η Hermes Airports καλεί το κοινό να παρακολουθεί τα μηνύματά του και να επικοινωνεί απευθείας με την αεροπορική του εταιρεία ή τον ταξιδιωτικό του πράκτορα, προκειμένου να πληροφορηθεί για τη νέα ώρα αναχώρησης ή άφιξης της πτήσης του. Επιπλέον οι νέες ώρες πτήσεων όταν ανακοινώνονται αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Hermes Airports www.hermesairports.com.

Λόγω της απεργίας έχουν ακυρωθεί οι ακόλουθες πτήσεις: Jazeera Airways από και προς Κουβέιτ (JZR345/JZR346), Qatar Airways από και προς Ντόχα (QTR265/QTR266) και Εmirates από Ντουμπάι προς Λάρνακα και από Λάρνακα προς Μάλτα (UAE109).

Ενημερώνουμε επίσης, ότι σε συνεννόηση με τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης έγινε ο προγραμματισμός ώστε με την λήξη της απεργίας στις 14:00 επιπλέον προσωπικό να βρίσκεται στις θέσεις του για να εξυπηρετήσει τον αυξημένο αριθμό επιβατών.

