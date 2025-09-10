Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών σε ανακοίνωση πληροφορεί τους πολίτες ότι, κατά την Παγκύπρια στάση εργασίας για την ΑΤΑ που εξαγγέλθηκε από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 11:00 μέχρι τις 14:00, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη θα είναι κλειστά για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι πολίτες που έχουν ήδη διευθετημένα ραντεβού που επηρεάζονται από τη στάση εργασίας, θα λάβουν μήνυμα για τη διαδικασία επαναπρογραμματισμού τους.

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού εκφράζει τις απολογίες του για οποιαδήποτε ταλαιπωρία που προκαλείται στο κοινό.

