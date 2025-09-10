Είναι καίριος ο ρόλος των αντρών ως ενεργών συμμάχων στην αποδόμηση των στερεοτύπων, ανέφερε η Επίτροπος Ισότητας των φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου σε συζήτηση σε συνέδριο της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ με τίτλο «Άντρες, αγόρια και ισότητα των φύλων».

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, η κ. Χριστοδούλου, πήρε μέρος στις εργασίες του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Κοπεγχάγη στο πλαίσιο της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι στο συνέδριο συμμετείχαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επικεφαλής μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανώσεων νεολαίας, ακαδημαϊκοί κ.ά.

Η κ. Χριστοδούλου, αναφέρεται, συμμετείχε σε συζήτηση με τον Δανό Υπουργό Περιβάλλοντος και Ισότητας των Φύλων, Magnus Heunicke, για τη σημασία της συμπερίληψης των αντρών και των αγοριών στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

«Στις παρεμβάσεις της, η Επίτροπος τόνισε ότι η εμπλοκή των αντρών είναι απαραίτητη δεδομένου ότι η ανισότητα των φύλων επηρεάζει και τους ίδιους», προστίθεται.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται, ανέφερε ότι τα έμφυλα στερεότυπα και οι κοινωνικές αντιλήψεις για τις ιδιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τους άντρες και για τους ρόλους που αναμένεται από αυτούς να αναλαμβάνουν, περιορίζουν τους ίδιους και τις δυνατότητες τους. Για το λόγο αυτό, υπογράμμισε, ο ρόλος των αντρών ως ενεργών συμμάχων στην αποδόμηση των στερεοτύπων είναι καίριος, αναφέρεται.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, αναφορικά με τους παράγοντες που εμποδίζουν την ενεργό συμμετοχή των αντρών στο διάλογο για την έμφυλη ισότητα αλλά και πρακτικά στην αλλαγή κουλτούρας, η Επίτροπος σημείωσε πως αυτοί περιλαμβάνουν τις βαθιά ριζωμένες κοινωνικές αντιλήψεις, το κοινωνικό στίγμα και το φόβο αρνητικής κριτικής, με αποτέλεσμα την μη ισότιμη συμμετοχή τους στην φροντίδα.

Η κ. Χριστοδούλου αναφέρθηκε στη συνέχεια στα μέτρα που ήδη υλοποιούνται ή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης στην Κύπρο, με στόχο την εμπλοκή των αντρών και αγοριών στην όλη προσπάθεια. «Μεταξύ άλλων, παρέθεσε την υλοποίηση σχολικών προγραμμάτων που βοηθούν και τα αγόρια να προβληματιστούν για τα στερεότυπα, να προωθήσουν τον σεβασμό και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση, την έναρξη πρωτοβουλιών καθοδήγησης που συνδέουν τους νέους άνδρες με πρότυπα τα οποία προωθούν ενεργά την ισότητα των φύλων, και τη δημιουργία ομάδας νέων (ανδρών και γυναικών) για συμπερίληψη τους στη χάραξης πολιτικής, διασφαλίζοντας ότι οι φωνές τους διαμορφώνουν στρατηγικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι στο περιθώριο του συνεδρίου, η Επίτροπος παρακάθισε σε γεύμα με τον Δανό Υπουργό Περιβάλλοντος και Ισότητας των Φύλων, Magnus Heunicke, στο οποίο συμμετείχε επίσης η Irena Moozová, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια για τη Διεθνή Διάσταση Πολιτικών Δικαιοσύνης, Κράτους Δικαίου και Ισότητας, της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ