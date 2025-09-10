Συνεδριάζουν το απόγευμα τα Διοικητικά Συμβούλια των εργοδοτικών οργανώσεων, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα τους, ενόψει της εξαγγελθείσας αυριανής προειδοποιητικής παναπεργίας, διάρκειας τριών ωρών, από τις 11:00 μέχρι τις 14:00 με αίτημα την διασφάλιση και πλήρη επαναφορά της της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης ανέφερε ότι συνέρχεται στις 5.00 σήμερα το απόγευμα, σε έκτακτη συνεδρία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου «για να προβεί σε μια ακτινογραφία της κατάστασης και να αποφασίσει τα επόμενα βήματα», ενόψει και της αυριανής παναπεργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά "και των προθέσεων της Κυβέρνησης που εκδήλωσε την περασμένη Δευτέρα ο Υπουργός" Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου, ενώπιον των κοινωνικών εταίρων.

Ο ΓΓ της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι σε τακτική συνεδρία του ΔΣ της Ομοσπονδίας, που θα γίνει στις 16.45, σήμερα το απόγευμα, βασικό αντικείμενο της οποίας, όπως είπε, θα είναι οι εξελίξεις στο θέμα της ΑΤΑ.

«Είναι ένα πολύ μεγάλο σε αριθμό Σώμα, γύρω στα 100 άτομα, που εκπροσωπεί όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας», ανέφερε σε σχέση με τη συνεδρία του ΔΣ.

Ο κ. Αντωνίου είπε ακόμη ότι στη διάρκεια της συνεδρίας «θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και θα πάρουμε αποφάσεις».

Από την άλλη, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι προσανατολισμένες στην πραγματοποίηση της αυριανής παναπεργίας για να στείλουν τα κατάλληλα μηνύματα τόσο στους εργοδότες όσο και στην Κυβέρνηση και στη συνέχεια θα αποφασίσουν τα επόμενα τους βήματα.

Κατά τη συνάντηση που είχε με τους κοινωνικούς εταίρους την περασμένη Δευτέρα, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου τους ενημέρωσε για την αξιολόγηση της πορείας της μεσολαβητικής διαδικασίας από το Υπουργείο και παράλληλα αποτύπωσε τις θέσεις της Κυβέρνησης, όπως είχε αναφέρει, «σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της ΑΤΑ, έτσι ώστε μέσα από την εξέλιξη της διαδικασίας η θέση όλων των μερών της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας να είναι κατάλληλα αποτυπωμένες».

Ο κ. Παναγιώτου επεσήμανε ότι οι βασικές παράμετροι του εκσυγχρονισμού της ΑΤΑ, σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονομίας, προνοούν αφενός καθολική επέκταση για την κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων, και δίκαιη απόδοση για αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής με έμφαση στους χαμηλόμισθους και στην μεσαία τάξη, και αφετέρου προϋποθέσεις ενεργοποίησης για την αποφυγή επιβράδυνσης της ανάπτυξης και ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή ανατροφοδότησης του πληθωρισμού.

Επιπλέον, ο Υπουργός Εργασίας έκανε έκκληση στους κοινωνικούς εταίρους για την εποικοδομητική τους συμβολή στη συνέχιση της διαδικασίας, έτσι ώστε μέσα από την ανταπόκρισή τους, όπως είπε, να μπορέσει να καταστεί εφικτή η διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την αποδοχή της μεσολαβητικής πρότασης που ενδεχομένως να τεθεί ενώπιον τους κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας αυτής.

Πηγή: ΚΥΠΕ