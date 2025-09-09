Εγκύκλιο προς τα μέλη της ενόψει της απεργίας της 11ης Σεπτεμβρίου για το θέμα της ΑΤΑ εξέδωσε η ΟΕΒ, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως παραμένει "προσηλωμένη στον διάλογο για συνομολόγηση μόνιμης και ολοκληρωμένης Συμφωνίας για την ΑΤΑ μέσα στα πλαίσια των εργασιακών θεσμίων όπως ισχύουν επί δεκαετίες".

Στην εγκύκλιο από τον Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ, Μιχάλη Αντωνίου, αναφέρεται ακόμη πως η Ομοσπονδία "κάλεσε τις συντεχνίες να αποφύγουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις και να συνεχίσουν τον διάλογο, χωρίς η έκκληση αυτή να έχει εισακουστεί".

Ενόψει αυτής της εξέλιξης, η ΟΕΒ παραθέτει προς τα μέλη της έγγραφο με πρακτικές διευκρινίσεις για τη διαχείριση θεμάτων που πιθανόν να προκύψουν από την λήψη των απεργιακών μέτρων.

Σε αυτές αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως η συμμετοχή οποιουδήποτε εργαζόμενου στην απεργία, είναι δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο και σύμφυτο με το επίσης συνταγματικό δικαίωμα τού συνδικαλίζεσθαι ελευθέρως. Κατά συνέπεια οποιοσδήποτε επιθυμεί να απεργήσει θα πρέπει να μπορεί να πράξει τούτο χωρίς κωλύματα, χωρίς προσκόμματα και χωρίς την παραμικρή αρνητική συνέπεια στο καθεστώς απασχόλησης του.

Προστίθεται πως κατά πάγια αρχή του εργατικού δικαίου, της νομολογίας και του συστήματος εργασιακών σχέσεων, οι ώρες/μέρες αποχής από την εργασία λόγω απεργίας είναι άνευ απολαβών για τον απεργούντα εργαζόμενο.

Ακόμη αναφέρεται πως η μη συμμετοχή οποιουδήποτε εργαζόμενου στην απεργία είναι επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του ως αρνητική εκδήλωση του συνταγματικού δικαιώματος του συνδικαλίζεσθαι ελευθέρως. Κατά συνέπεια οποιοσδήποτε εργαζόμενος επιθυμεί να εργαστεί στη διάρκεια της τρίωρης απεργίας, πρέπει να έχει τις κατάλληλες διευκολύνσεις για να εργαστεί, προστίθεται

Εξάλλου, σημειώνεται πως στην περίπτωση οργανισμών ή επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία των «Ουσιωδών Υπηρεσιών» οι διοικήσεις/διευθύνσεις των επηρεαζομένων οντοτήτων σε συνεννόηση με τις οικείες συντεχνίες, θα πρέπει να μεριμνήσουν να λειτουργήσει το «κατ΄ελάχιστο όριο υπηρεσίας» που σημαίνει «προσφερόμενη υπηρεσία που περιορίζεται στις λειτουργίες που αυστηρά είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση βασικών αναγκών του πληθυσμού ή τις κατ’ ελάχιστο όριο απαιτήσεις της υπηρεσίας, διατηρουμένης ταυτόχρονα της αποτελεσματικότητας της πίεσης που επιδιώκεται με το μέτρο της απεργίας».

Όπως αναφέρεται, επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν δικαίωμα στη διάρκεια της απεργίας, στο μέτρο που τούτο είναι πρακτικά εφικτό και με τυχόν αναγκαίες προσαρμογές, να συνεχίσουν τις συνήθεις τους δραστηριότητες επιτελώντας την αποστολή τους έναντι πελατών, συνεργατών, προμηθευτών κ.λπ. χωρίς να επιτρέπεται να εμποδιστούν προς τούτο από συμμετέχοντες στην απεργία ή τρίτους.

Οι απεργοί, προστίθεται, δικαιούνται να προβούν σε ειρηνική πινακιδοφορία στον τόπο που απεργούν και ρητά απαγορεύεται ο εκφοβισμός και η παρενόχληση από οποιονδήποτε (περιλαμβανομένου του εργοδότη ή εκπροσώπου του, συνδικαλιστή, απεργού ή εργαζομένου) για να εξαναγκαστεί οποιοδήποτε πρόσωπο να πράξει ή να παραλείψει κάτι το οποίο, το εν λόγω πρόσωπο δικαιούται κατά νόμο να πράξει ή να παραλείψει (δηλαδή να εμποδιστεί είτε να εργαστεί είτε να απεργήσει).

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ακόμη πως «Ουσιώδεις Υπηρεσίες» είναι όλες τις υπηρεσίες, έργα, εργασίες ή δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, την εξασφάλιση υδατοπρομήθειας για σκοπούς ύδρευσης, την εξασφάλιση λειτουργίας τηλεπικοινωνιών, την ασφαλή λειτουργία των αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, τη λειτουργία των νοσοκομείων, τη λειτουργία των φυλακών, την επιδιόρθωση ή συντήρηση του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΕΦ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.