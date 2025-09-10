Τις αδυναμίες και τα κενά που εντοπίζονται στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ηλεκτρικά σκούτερ ανέδειξε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών και βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο.

Όπως ανέφερε, έχουν καταγραφεί καταγγελίες στην Αστυνομία για εκτεταμένες παρανομίες, τόσο από χρήστες όσο και από εταιρείες εισαγωγείς. Οι παρανομίες αφορούν, μεταξύ άλλων:

Χρήση σκούτερ από άτομα κάτω των 14 ετών, μη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού (κράνος, φωσφορούχο γιλέκο τη νύχτα), κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 30 χιλιομέτρων, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας των 20 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο κ. Μουσιούττας υπενθύμισε ότι όλα αυτά περιλαμβάνονται στη νομοθεσία που ψηφίστηκε πριν από δύο χρόνια, ωστόσο η εφαρμογή τους παραμένει ελλιπής, με αποτέλεσμα να σημειώνονται τραυματισμοί και δυστυχήματα.

«Βλέπουμε σκούτερ να κινούνται σε πεζοδρόμια, με κίνδυνο για τους πεζούς, αλλά και σε δρόμους, δημιουργώντας κινδύνους για οχήματα και ποδήλατα. Δυστυχώς, ήδη είχαμε ένα ατύχημα και αρκετούς σοβαρούς τραυματισμούς», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών σημείωσε ότι το θέμα έχει συζητηθεί κατ’ επανάληψη στη Βουλή, με συνεχείς εκκλήσεις προς εισαγωγείς, δήμους και κοινότητες να λάβουν μέτρα. «Εάν στην επόμενη συνεδρίαση η κατάσταση παραμείνει η ίδια, θα καταθέσω πρόταση νόμου για κατάργηση και πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών σκούτερ», προειδοποίησε, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι αυτή η επιθυμητή λύση, αλλά αποτελεί έσχατη επιλογή.

Παράλληλα, έθεσε συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα όπως η υποχρεωτική ασφάλιση των σκούτερ, η καταχώριση και αρίθμηση ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη και ο εξοπλισμός με GPS και περιορισμό ταχύτητας, όπως εφαρμόζεται σε άλλες χώρες.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε σκούτερ να κινούνται ανεξέλεγκτα. Δίνουμε διορία μέχρι το τέλος Οκτωβρίου για συμμόρφωση. Από 1ης Νοεμβρίου, εάν δεν υπάρξουν βελτιώσεις, η πρόταση για απαγόρευση θα κατατεθεί», κατέληξε ο κ. Μουσιούττας.