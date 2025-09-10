Έντονη διαμαρτυρία εκφράζει ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Ακροπόλεως, καταγγέλλοντας ότι για ακόμη μια χρονιά η έναρξη της σχολικής περιόδου συνοδεύτηκε από επεισόδια και επικίνδυνες πρακτικές τελειόφοιτων μαθητών της Αγγλικής Σχολής.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Συνδέσμου, μαθητές απέκλεισαν την είσοδο του σχολείου με οχήματα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και βεγγαλικά σε δασικό χώρο, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα κυκλοφορίας και ασφάλειας τόσο για τους μαθητές όσο και για εργαζόμενους και διερχόμενους οδηγούς στον πολυσύχναστο κόμβο του Προεδρικού Μεγάρου. «Μάρτυρες του ίδιου έργου του παραλόγου γινόμαστε κάθε χρόνο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύνδεσμος, κάνοντας λόγο για «χαβαλέ χωρίς κανένα ουσιαστικό αίτημα».

Οι γονείς καταγγέλλουν επίσης «αδυναμία και απροθυμία της Αστυνομίας Κύπρου να παρέμβει», καθώς οι χώροι θεωρούνται ιδιωτικοί. «Αν χρειαστεί να περάσει ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό όχημα, τι θα γίνει;» διερωτώνται, προειδοποιώντας για κινδύνους σε ανθρώπινες ζωές αλλά και στον παρακείμενο πνεύμονα πρασίνου.

Παράλληλα, ζητούν από την πολιτεία να ξεκαθαρίσει τα όρια δικαιοδοσίας της Αγγλικής Σχολής, η οποία υπάγεται σε διοικητικό συμβούλιο που διορίζεται από την κυβέρνηση, και να προχωρήσει σε ουσιαστικές λύσεις για την ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. Τονίζουν δε ότι το Γυμνάσιο Ακροπόλεως διαθέτει μόνο μία είσοδο, γεγονός που οξύνει τα προβλήματα.

«Μέχρι σήμερα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κωλυσιεργήσει, δημιουργώντας την αίσθηση ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες σχολείων και μαθητών», σημειώνει ο Σύνδεσμος, προειδοποιώντας ότι εξετάζει πλέον άλλα μέτρα πίεσης. Κλείνει μάλιστα την ανάρτηση με έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει, λόγω της άμεσης γειτνίασης των σχολείων με το Προεδρικό.



