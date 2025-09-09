Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ενημερώθηκε κατά τη σημερινή συνεδρία της από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για τη νέα σχολική χρονιά.

Ανάμεσα σε αυτά που αναφέρθηκαν ήταν τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα & μείωση ύλης, η ενσωμάτωση τεχνολογιών και σύγχρονα μαθήματα (χρηματοοικονομική παιδεία, αγωγή του πολίτη, συμβουλευτική αγωγή), η Καινοτομία όπως το Τεχνικό Γυμνάσιο, οι Επενδύσεις άνω των €147 εκ. σε σχολικές υποδομές, ο κλιματισμός σε περισσότερα σχολεία και η στελέχωση χωρίς κενά – με άμεσες παρεμβάσεις όπου χρειάζεται.

Βουλευτές σε δηλώσεις τους μετά τη συνεδρία αναφέρθηκαν σε βασικά ζητήματα που θίχτηκαν κατά τη συνεδρία, όπως οι διορισμοί, η τοποθέτηση εκπαιδευτικών, η στελέχωση, οι κτηριακές εγκαταστάσεις, τα ειδικά σχολεία κ.ά.

Ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Βουλευτής ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι αυτή η Κυβέρνηση, αυτή η Υπουργός, αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας έδωσαν λύσεις σε χρόνια προβλήματα.

«Να ενθυμίσω ότι για δεκαετίες είχαμε το πρόβλημα για παράδειγμα των εκπαιδευτικών, που είχαν την υποχρέωση να πληρώνουν ως αυτοεργοδοτούμενοι Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το ΓεΣΥ, ήρθαμε και δώσαμε συμβάσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Είχαμε το πρόβλημα των τετράμηνων που άπαντες το άφηναν να μετακινείται από χρονιά σε χρονιά, το λύσαμε. Επεκτείναμε μαζί με την νυν Κυβέρνηση την τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε άλλες επαρχίες, όπως το ΤΕΠΑΚ στην Πάφο. Ψηφίσαμε την ίδρυση και λειτουργία αγγλόφωνων προγραμμάτων. Να θυμίσω ότι έρχονται τα ελληνικά πανεπιστήμια και τόσα και τόσα τα οποία χρονολογούνται», πρόσθεσε.

Βεβαίως, συνέχισε ο κ. Σαββίδης, και ως ζωντανός οργανισμός, η παιδεία θα συνεχίσει να έχει προβλήματα.

«Και έχουμε υποχρέωση όλοι εμείς να τα εντοπίζουμε και να προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Υπάρχουν προβλήματα και τα προβλήματα αυτά τα έχουμε θέσει στην Υπουργό, όπως για παράδειγμα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις εξετάσεις διορισίμων. Και γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα; Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά αποτυχίας σε διάφορες κατευθύνσεις. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, μία ειδικότητα να έχει αποτυχία το 40%, 50% των καθηγητών που δίνουν εξετάσεις και εισηγηθήκαμε να ακολουθηθεί η τακτική που δίνουν για την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Νομική Υπηρεσία, να κρατιέται ένας αριθμός μαθημάτων που έχουν πετύχει και να δίνουν τα υπόλοιπα. Υπάρχει το θέμα, το φετινό που προέκυψε με τη μία διαδικασία διορισμού των συμβασιούχων. Σε κάποιους δεν άρεσε ότι κάναμε παρατήρηση ότι υπήρχαν προβλήματα, επαινέσαμε ότι προσπάθησαν να λύσουν, αλλά δεν μπορεί μία κοπέλα η οποία είναι εγκυμονούσα, για παράδειγμα, να διορίζεται από τη Λευκωσία στην Πάφο ή καρκινοπαθής κοπέλα από τη Λάρνακα να πηγαίνει στη Λεμεσό», σημείωσε.

Όπως είπε, προσπάθησε η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να τα λύσειη, αλλά χρειάζεται να βελτιωθεί το σύστημα.

«Υπάρχουν προβλήματα επίσης με το θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα Πανεπιστήμια, με τις εστίες. Φτάσαμε τα παιδιά να πληρώνουν €1.000 διαμονή, ιδιαίτερα στη Λεμεσό για ένα μονάρι. Έχουμε θέσει τα θέματα αυτά, όπως και αρκετά άλλα στην Υπουργό. Άρα χρειάζεται πολύ δουλειά, πολύ εργασία να γίνει και όπως μας έχει λεχθεί στις επόμενες 23 συνεδριάσεις που έχουν απομείνει για τη λήξη της θητείας μας, όπως φαίνεται, θα δούμε δύο νομοσχέδια. Το ένα νομοσχέδιο είναι το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και το άλλο θέμα της ειδικής εκπαίδευσης, τα οποία χρειάζονται άμεση ρύθμιση. Ως ΔΗΚΟ έγνοια μας είναι καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις.

«Υπάρχει υπερπληθυσμός σε όλες τις πόλεις. Επισκεφτήκαμε με την Επιτροπή Παιδείας εκατοντάδες σχολικές μονάδες. Το μόνιμο πρόβλημα που ακούμε είναι ότι δεν έχουμε χώρους να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε εύρυθμα ως σχολική μονάδα. Στην Πάφο, για παράδειγμα, εδώ και χρόνια, μιλούμε για τη δημιουργία του νέου Νικολαΐδειου Γυμνασίου και την επέκταση του 7ου δημοτικού σχολείου. Ενώ συμφώνησε και ο Δήμος και ο Δήμαρχος Πάφου, σε μια συμφωνία που είχαμε κάνει όλοι για τη δημιουργία του νέου Νικολαΐδειου και την επέκταση του 7ου έρχεται ο ίδιος ο Δήμος Πάφου και βάλει προσκόμματα με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση», συμπλήρωσε.

Από την άλλη, είπε ο κ. Σαββίδης, «δεν μπορούν να ασκούν κριτική και να λένε ότι δεν υπάρχουν σχολικές μονάδες και από την άλλη, επειδή άλλαξαν την απόφαση τους, να δημιουργούν καθυστερήσεις».

«Ευθύνη για δημιουργία νέων σχολικών μονάδων δεν είναι ούτε του όποιου Δήμαρχου ούτε του οποιουδήποτε Δημοτικού Συμβούλου. Η απόφαση είναι καθαρά κεντρική της ίδιας της Κυβέρνησης, για αυτό ζητούμε άμεσα να προχωρήσει η υλοποίηση δημιουργίας του νέου Νικολαΐδειου Γυμνασίου.

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, σε δηλώσεις του ευχήθηκε, με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς, σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς καλή και δημιουργική.

«Είχαμε σήμερα την ευκαιρία στην Επιτροπή Παιδείας να συζητήσουμε με την Υπουργό Παιδείας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκπαίδευσή μας. Στόχος μας σαν ΔΗΣΥ να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης , στην αναβάθμιση της, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας, στις ανάγκες των μαθητών», πρόσθεσε.

Όπως είπε, έχουν γίνει κάποια βήματα το προηγούμενο διάστημα από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά έχουμε πολλά ζητήματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά.

Ανάμεσα σε άλλα, σημείωσε, ως ΔΗΣΥ έθιξαν την ανάγκη για ολοκλήρωση της εγκατάστασης κλιματιστικών, θέμα το οποίο προχωράει, αλλά θεωρούν ότι πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα.

«Αναμένουμε το σχέδιο αξιολόγησης να επανέλθει στη Βουλή μετά τον διάλογο με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Αναμένουμε την πρόταση του Υπουργείου για το νέο σύστημα διορισμών και τις βελτιώσεις που χρειάζεται. Αρκετά προβλήματα εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων και θέματα υπερπληθυσμού σε διάφορα σχολεία της Κύπρου, αλλά ειδικά της Επαρχίας Λάρνακας και τόνισα την ανάγκη για νέο σύγχρονο ειδικό σχολείο, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών, η στήριξη του προαιρετικού ολοήμερου, την ανάγκη για ενίσχυση της ειδικής εκπαίδευσης, την οποία περιμένουμε τη νομοθεσία, της τεχνικής εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής αγωγής στα σχολεία μας και γενικότερα τον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών και των ωρολόγιων προγραμμάτων», συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι παρά την έντονη επικοινωνιακή προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες, ώστε να παρουσιαστεί μια τέλεια κατάσταση στο εκπαιδευτικό σύστημα, η πραγματικότητα λέει ότι συνεχίζουν να ισχύουν πολλά και σοβαρά προβλήματα.

«Τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι για ακόμη μια χρονιά δεν έχουμε λύσεις σε σοβαρά εκπαιδευτικά ζητήματα. Έχουμε ακούσει πολλές δεσμεύσεις για εκσυγχρονισμό του κρίσιμου κομματιού του εκπαιδευτικού συστήματος, αυτού της Ειδικής Εκπαίδευσης», πρόσθεσε.

Μέχρι σήμερα, είπε ο κ. Χριστοφίδης, έχουν γίνει κάποια βήματα, όπως η αύξηση των σχολικών συνοδών, αλλά τα σημαντικά βήματα βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα.

«Το αποτέλεσμα είναι να μας τηλεφωνούν καθημερινά από τα ειδικά σχολεία για να μας πουν ότι δεν αρκούν οι χώροι, αποθήκες γίνονται αίθουσες διδασκαλίας και να ακούμε από τους ίδιους τους γονείς παιδιών με αναπηρία ότι το απαρχαιωμένο σύστημα με τους συνοδούς, έχει οδηγήσει στο να μη βρίσκουμε συνοδούς για τα παιδιά αυτά. Έχουμε πρόβλημα και με την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων. Πριν από μερικές μέρες, ενώ είχαν ξεκινήσει τα σχολεία, δίδονταν ακόμη δεκάδες νέες συμβάσεις», σημείωσε.

Μιλώντας για τις συμβάσεις, συνέχισε ο κ. Χριστοφίδης, «να πω ότι φέτος έγινε μια προσπάθεια να γίνει πιο δίκαιο το σύστημα διορισμών αλλά η ίση μεταχείριση άνισων πραγμάτων, στην ουσία οδηγεί σε ανισότητα και έλλειψη δικαιοσύνης».

«Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουμε ανθρώπους, πολύ πιο κάτω στον κατάλογο, να βρίσκονται στην επαρχία τους και ανθρώπους που είναι πολύ πιο ψηλά στον κατάλογο, να στέλνονται από τη Λευκωσία στην Πάφο ή από τη Δερύνεια στην Πάφο και ούτω καθ’ εξής. Ελλείψεις έχουμε και σε διευθυντικά στελέχη, ιδιαίτερα στη δημοτική και την προδημοτική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να λειτουργούν με διευθύνοντες και όχι με διευθυντές», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά την πεμπτουσία της εκπαίδευσης, τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι επίσης πολύ λίγα έχουν γίνει.

«Έχουμε μιλήσει εκτενώς με ανθρώπους που συμμετείχαν στις επιτροπές αναθεώρησης των αναλυτικών προγραμμάτων. Η κατεύθυνση που τους δόθηκε ήταν να γίνουν πολύ μικρές αλλαγές, με αποτέλεσμα ο χρόνος και η εξέλιξη της τεχνολογίας να τρέχουν αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα μας να παραμένει τρομερά «υλοκεντρικό» – να στηρίζεται, δηλαδή, στη μεγάλη ύλη κάθε αντικειμένου – και δεύτερο, να λειτουργεί με κατευθύνσεις που έχουν διαμορφωθεί από το 1990», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι χρειάζονται γενναίες αλλαγές «ούτως ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα μας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της ανάλυσης, της σύνθεσης, της συνεργατικής μάθησης και των projects και να ξεφύγει από την έμφαση στην εξέταση και την ύλη».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Αλέκος Τρυφωνίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι η Υπουργός παρέθεσε όλες τις παραμέτρους και τους στόχους, όπου ως Παράταξη είχαν συμβάλει εποικοδομητικά αυτά τα χρόνια με τις προτάσεις τους και θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτών των στόχων γιατί ως Παράταξη έχουν θέσεις για όλα τα θέματα και μέσω των συναντήσεων τους με την Υπουργό αλλά και στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, συμβάλλουν θετικά και εποικοδομητικά προς υλοποίηση αυτών των στόχων.

«Ο στόχος για ένα ανθρωποκεντρικό και συμπεριληπτικό και αποτελεσματικό σχολείο, εμπερικλείει όλες τις παραμέτρους, Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα τα οποία αναδείξαμε στην κυρία Υπουργό και έδωσε τις προτεραιότητες της αλλά και το πλαίσιο που θα επιλυθούν. Η επέκταση του προαιρετικού ολοήμερου σχολείου είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο ανάδειξε η Υπουργός, εμείς θα επιδιώξουμε να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος ούτως ώστε να βοηθήσει τις οικογένειες και τους εργαζόμενους γονείς, Αυτό θα συμβάλει και στα πλαίσια του μεγάλου στόχου για μείωση της υπογεννητικότητας», πρόσθεσε.

Επιπρόσθετα, είπε ο κ. Τρυφωνίδης, άλλα μεγάλα θέματα που έχουν θίξει είναι η αύξηση τόσο των εκπαιδευτικών ψυχολόγων στα σχολεία και των άλλων ειδικοτήτων για αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν τα παιδιά αλλά και την ένταξη του θεσμού των κοινωνικών λειτουργών σε πιλοτικό επίπεδο.

«Ένα τρίτο σημείο είναι η αύξηση των τεχνικών σχολών, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και επιβεβαιώθηκε ξανά σήμερα μετά από ερώτηση μου ότι η τελική απόφαση της κυβέρνησης είναι η δημιουργία νέας τεχνικής σχολής στην Νότια Λευκωσία στην περιοχή Ιδαλίου. Ένα τέταρτο σημείο είναι η ένταξη νέων μαθημάτων και κλάδων στην Αγροτική Τεχνική Σχολή Σολιάς, όπου υπάρχει ανάγκη εκτός από την γεωπονική να ενταχθούν και άλλοι κλάδοι, όπου θα κρίνει το ΥΠΑΝ ότι υπάρχει ανάγκη», σημείωσε.

Όσον αφορά το θέμα του καταλόγου διοριστέων και διορισίμων, ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι έχουν επαναλάβει τη δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι θα επεκταθεί ο κατάλογος διοριστέων για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, είναι μια δέσμευση που συζητείται και με τη Νομική Υπηρεσία, «ούτως ώστε να έχουμε ένα τελικό νομοσχέδιο εντός των προσεχών μηνών».

«Το θέμα της Ειδικής Εκπαίδευσης το οποίο αναδεικνύουμε εδώ και χρόνια, αισίως τελειώνει η διαβούλευση και θα παρουσιαστεί μέχρι το τέλος του χρόνου το νέο νομοσχέδιο που θα αναβαθμίζει και θα διορθώνει στρεβλώσεις και προβλήματα, που συνάμα θα συμπεριλαμβάνει και την αναβάθμιση του θεσμού των σχολικών συνοδών, τόσο σε ποιότητα όσο και σημαντική αύξηση των αμοιβών τους, όπου σήμερα ενώ οι ανάγκες είναι αυξημένες το ενδιαφέρον είναι μειωμένο», ανέφερε.

Είπε, παράλληλα, ότι έθεσαν το θέμα της φύλαξης των παιδιών στα δημοτικά σχολεία μετά τις 13:05 όπου είναι υποχρέωση του ΥΠΑΝ και των εκπαιδευτικών να παρέχουν φύλαξη στα παιδιά μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς τους.

«Πάρα πολλά παιδιά περιμένουν έξω από τα σχολεία στο δρόμο, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με τις τοποθετήσεις συμβασιούχων εκπαιδευτικών, έγινε προσπάθεια επίλυσης τους, όμως πρέπει να έρθουν οι νέοι κανονισμοί που θα περιλαμβάνουν πρόνοιες τόσο για εκπαιδευτικούς με προβλήματα υγείας, για μητέρες με μικρά παιδιά αλλά και για εκπαιδευτικούς γονείς παιδιών με προβλήματα υγείας», σημείωσε.

Είπε, επίσης, ότι ανέδειξαν και δεν θα δεχθούν καμία ολιγωρία, είναι ευθύνη του ΥΠΑΝ και πήραν τη διαβεβαίωση ότι θα το κάνει (και του Υπουργείου Οικονομικών) επιτέλους αναμένουν στον προϋπολογισμό του Πανεπιστήμιου Κύπρου να υπάρχει κονδύλι για την ανέγερση φοιτητικών εστιών.

«Είναι αδιανόητο, είναι ντροπή για την κοινωνία μας να θέλουν τα παιδία που φοιτούν στο κρατικό πανεπιστήμιο μια περιουσία για να ενοικιάζουν φοιτητικό δωμάτιο. Είναι υποχρέωση και ζητούμε επιτακτικά από το ΥΠΑΝ και το Υπουργείο Οικονομικών, επιτέλους να υπάρχει σοβαρότατο κονδύλι στον προϋπολογισμό του Πανεπιστήμιου Κύπρου για την ανέγερση εστιών. Όπως γνωρίζετε, είναι ένα θέμα για το οποίο έκανα και σχετικές καταγγελίες και αναμένω από τον Γενικό Ελεγκτή να ελέγξει γιατί για 25 χρόνια δεν κτίζονται εστίες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι ως Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία, θα συμβάλλουν καθημερινά με τις προτάσεις τους για την υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου Παιδείας προς όφελος των μαθητών αλλά και της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ