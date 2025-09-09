Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με σημαντικές καινοτομίες, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, την Τρίτη μετά από την έκτακτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα την ενημέρωση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

«Η νέα σχολική χρονιά δεν αποτελεί απλά μια συνέχεια, αλλά ένα καθοριστικό βήμα μπροστά. Αρχίζει με σημαντικές καινοτομίες, προγράμματα που ενδυναμώνουν τα παιδιά και στηρίζουν έμπρακτα το έργο των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, είναι ορόσημο για την υλοποίηση μεγάλων έργων εκπαιδευτικού περιεχομένου αλλά και υποδομών, επιβεβαιώνοντας ότι η Παιδεία είναι θεμελιώδης και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι σήμερα είχε την ευκαιρία να ενημερώσει την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για τις παιδαγωγικές εμφάσεις τους, με στόχο ένα συμπεριληπτικό και αποτελεσματικό σχολείο.

«Ενδεικτικά αναφέρω ότι στον ολιστικό ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος στοχεύουμε στην επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και τη μείωση της ύλης στη βάση δεδομένων και στοιχείων, γιατί αυτά δεν αποτελούν άποψη, εισήγηση ή εκτίμηση. Έχουμε δεδομένα για τη μείωση της ύλης. Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα στα ολοήμερα σχολεία. Ξεκινάμε με Αναλυτικά Προγράμματα, άρα με περιεχόμενο. Δεν είναι απλά φυλακτήριο πια το ολοήμερο σχολείο, αλλά χώρος δημιουργίας και μάθησης. Την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. Ήδη χιλιάδες συσκευές έχουν πάει στα σχολεία», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, τα νέα θέματα που καλύπτουν όλες τις βαθμίδες, θυμίζοντας τη Χρηματοοικονομική Παιδεία που μπαίνει σε όλο το Γυμνάσιο και στη Στ΄ Δημοτικού από φέτος, τη Συμβουλευτική Αγωγή στο Δημοτικό και την επαναφορά της Αγωγής του Πολίτη σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, την καινοτομία του Τεχνικού Γυμνασίου που αρχίζει σε λίγες εβδομάδες και στη Λευκωσία και στη Λεμεσό και αρκετές άλλες καινοτομίες για τις οποίες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους Βουλευτές.

«Παράλληλα, επενδύουμε ουσιαστικά στα σχολικά κτήρια. Πέραν των €147 εκατομμυρίων, αφορούν σε επεκτάσεις, βελτιώσεις, ανακαινίσεις κτηρίων παγκύπρια. Με απόλυτη διαφάνεια, η συνολική αυτή κατάσταση έχει ήδη αναρτηθεί από τις αρχές Αυγούστου για να ξέρει ο κάθε πολίτης, γονιός ή μη, που εκτελούνται έργα ανάπτυξης. Ξεκαθαρίζω, για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση, ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης κλιματιστικών στα σχολεία συνεχίζεται κανονικά. Έχουν αρθεί τα προβλήματα που είχαμε στην αρχή. Τα κονδύλια είναι εκεί, ήδη στον προϋπολογισμό μας, όπως και οι διαδικασίες», πρόσθεσε.

Όπως είπε, χρειάστηκε στην αρχή χρόνος να μπουν οι σχολικές εφορείες σε αυτή τη διαδικασία.

«Ήδη το 45% των σχολείων μας διαθέτει κλιματιστικά που λειτουργούν για να απαντούμε και στην κριτική που ήδη γίνεται, με την ελεύθερη Αμμόχωστο να είναι η πρώτη, λόγω και του μικρού αριθμού σχολικών μονάδων που έχει, που θα ολοκληρώσει πλήρως το έργο της, πριν από τα Χριστούγεννα», είπε.

Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει, με βάση τα στοιχεία, τα δεδομένα, την έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στελέχωσης, σημείωσε. «Έχουμε φροντίσει έγκαιρα, ώστε εκεί που απουσιάζουν εκπαιδευτικοί ή στελέχη να αναπληρώνεται αμέσως αυτή η ώρα και αυτό το έχουμε κάνει από τους καλοκαιρινούς μήνες. Άρα δεν υπάρχει σχολείο αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένο», επεσήμανε.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι οι αποσπάσεις περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες, «φέτος είχαμε μείωση στις αποσπάσεις συνολικά», τονίζοντας παράλληλα ότι ουδέποτε θα εκλείψει η ανάγκη για αποσπάσεις, γιατί χρειάζονται εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακά προσόντα για την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, για το συμβουλευτικό έργο, για ειδικά καθήκοντα σε αναπτυξιακά έργα που γίνονται στα σχολεία.

«Εκεί που μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε, προχωρούμε με λειτουργούς εκπαιδευτικού προγραμματισμού και υπάρχει μια πρόταση που θα έρθει και στη Βουλή για αντικατάσταση εκπαιδευτικών με διοικητικό προσωπικό», σημείωσε.

Αναφερόμενη στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού και Εκπαιδευτικού Έργου, είπε ότι ήδη κατατέθηκε νομοσχέδιο και σε λίγες βδομάδες θα κατατεθούν τροποποιήσεις με μικρές αλλαγές «που δεν επηρεάζουν τη φιλοσοφία και την ποιότητα της πρότασής μας, του νομοσχεδίου μας».

«Δυστυχώς, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν έκαναν πίσω σε καμία από τις απαιτήσεις τους. Παρ’ όλα αυτά, εμείς προχωρούμε δυναμικά», είπε, χαρακτηρίζοντας σημαντικό το θέμα που σχετίζεται με την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι την ίδια προσέγγιση έχουν και για τον κατάλογο διοριστέων, την ειδική εκπαίδευση, για τα οποία, παρόλο που για δεκαετίες κανείς δεν είχε προσεγγίσει δυναμικά τα θέματα, θα έχουν λύσεις και θα τις φέρουν και στη Βουλή.

«Η μεταρρύθμιση είναι ήδη εδώ», υπογράμμισε, αναφέροντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία δυόμισι χρόνια. «Υπάρχει το πλαίσιο, το όραμα είναι ξεκάθαρο με τις συνεργασίες των γονέων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, της Βουλής», είπε, υπενθυμίζοντας τις νομοθεσίες για κατάργηση τετραμήνων, κινητά τηλέφωνα, δωρεάν υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση από τεσσάρων χρονών. «Άρα με τη συνεργασία της Βουλής προχωρούμε για το σύγχρονο σχολείο που αξίζουν τα παιδιά μας. Σε όλους αυτούς που προσπαθούν είτε να μηδενίσουν είτε να υποβαθμίσουν τις αλλαγές. Το κατανοούμε», σημείωσε.

Όπως είπε, «κάνουμε αλλαγές που για πολλές δεκαετίες δεν υπήρχαν, άρα βγάζουμε κόσμο από ένα σύστημα στο οποίο έχει συνηθίσει για δεκαετίες».

«Μιλάμε όμως για ένα σχολείο το οποίο αξίζουν τα παιδιά μας που να καλλιεργεί αξίες, δεξιότητες ζωής και κριτική σκέψη και όχι παπαγαλία και αποστήθιση. Διαμορφώνουμε ενεργούς πολίτες που θα κρατήσουν ψηλά το μέλλον του τόπου μας. Η επίτευξη αυτών των στόχων, επαναλαμβάνω, προϋποθέτει συνέργειες. Αυτόν τον δρόμο εμείς ακολουθούμε με συνέπεια. Το Υπουργείο μας είναι δίπλα στους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία μας, όχι μόνο για να λύνει προβλήματα, αλλά για να τους ενδυναμώνει», πρόσθεσε.

Η παραπληροφόρηση και ο μηδενισμός δεν έχουν τόπο εδώ, είπε η κ. Μιχαηλίδου, λέγοντας παράλληλα ότι «η κριτική βεβαίως είναι ευπρόσδεκτη ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε θέματα και να τα επιλύουμε μαζί», δηλώνοντας ότι «είμαστε με αποφασιστικότητα, διαφάνεια και σταθερότητα, κυρίως στη βάση επιστημονικών δεδομένων, αποφασισμένοι να αλλάξουμε, να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα βήμα προς βήμα, ώστε να δούμε τα αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε για τα σχολεία μας».

Σε ερώτηση πότε αναμένεται το νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι πριν το τέλος του 2025, θα έχουν καταθέσει το τροποποιημένο νομοσχέδιο, σημειώνοντας ότι δεν αναμένουν να είναι συμφωνημένο, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις και να φέρνουμε εδώ αυτό που είναι σωστό, αυτό που είναι τεκμηριωμένο στη βάση δεδομένων και όχι αυτό που βολεύει την α ή τη β πλευρά», άρα το νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση θα είναι με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση και θα κατατεθεί στη Βουλή.

Ερωτηθείσα για τις αναφορές που υπήρξαν σε σχέση με τη στελέχωση και ελλείψεις σε διοικητική στελέχωση, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι έδωσε δεδομένα.

«Αντί ο καθένας να βγάζει συμπεράσματα και να κάνει εικασίες και να δίνει έτσι κάποια στοιχεία για να δημιουργείται μια εικόνα. Υπάρχουν τα δεδομένα, Είναι πάρα πολύ μικρά τα ποσοστά όπου όντως διοικητικά στελέχη χρειάζεται να είναι σε άλλα πόστα. Άρα δεν πρόκειται να ρισκάρει το Υπουργείο την ποιότητα του έργου τη στιγμή που στελεχώνει σωστά το σχολείο», πρόσθεσε.

Σε σχόλιο ότι η Πολιτεία επενδύει στην παιδεία περισσότερο από €1,5 δις και αν νιώθει ότι επιστρέφονται τα χρήματα αυτά πίσω στην κοινωνία με ένα υψηλό επίπεδο, και αναφορικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικών εάν η διαφορά των καθηγητών με το Υπουργείο είναι ότι δεν εμπιστεύονται τους διευθυντές που θα κάνουν την αξιολόγηση, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι «καταρχάς να πω ότι ό,τι κάνουμε τα τελευταία δυόμισι χρόνια, και θα κάνουμε και τα επόμενα, αφορά αυτό ακριβώς που είπατε, ότι η επένδυση στην παιδεία δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα».

«Αυτό δεν είναι απλά παραδοχή, τεκμηριώνεται με όλες τις έρευνες που γίνονται… Άρα επενδύοντας στην παιδεία να έχω καλύτερα αποτελέσματα. Όλα αυτά που κάνουμε, η συστημική προσέγγιση που ακολουθούμε, τα προσεκτικά βήματα που κάνουμε χωρίς αυτό να φανεί ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως η αντίσταση στην αλλαγή που υπάρχει, είναι εκεί, και θα το προσπαθήσουμε και το τολμούμε ακριβώς για να έχουμε βελτίωση στα αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Για το θέμα της αξιολόγησης, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι μία από τις δύο-τρεις διαφωνίες που παραμένουν, είναι ο ρόλος του διευθυντή.

«Για εμάς ο διευθυντής, η ηγεσία μιας σχολικής μονάδας είναι αδιανόητο να μην έχει ρόλο και λόγο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όχι μόνο τη διαμορφωτική αλλά και την τελική. Το δεύτερο είναι αιτήματα που είδαν το φως της δημοσιότητας. Να καταργηθούν οι θέσεις των ανώτερων εκπαιδευτικών και να δοθούν θέσεις διευθυντικών στελεχών. Εμείς εδώ δεν ικανοποιούμε συνδικαλιστικά αιτήματα, κάνουμε τομές, κάνουμε μεταρρύθμιση. Ο ανώτερος εκπαιδευτικός είναι επιλογή στο εκπαιδευτικό σύστημα για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνουν διευθυντές ή δεν μπορούν να γίνουν διευθυντές. Άρα το τεκμηριώνουμε πλήρως. Υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση από τη διεθνή έρευνα και την πρακτική και υπάρχουν και μικρότερα ζητήματα στα οποία έχουμε βρει κάποιες λύσεις. Θεωρώ τα μεγαλύτερα είναι αυτά τα δύο που έχω πει πριν», κατέληξε.

