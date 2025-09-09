Στο Μεσημέρι και Κάτι φιλοξενήθηκε η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κυριακή Λαμπριανίδου, η οποία μεταξύ άλλων ερωτήθηκε και για τις εξελίξεις γύρω από το θανατηφόρο τροχαίο της Αγλαντζιάς.

Όπως είπε η υπόθεση παραμένει ανοικτή και αναμένουν επιστημονικές εξετάσεις. «Υπάρχουν δυσκολίες λόγω κάποιων δεδομένων στο συγκεκριμένο θανατηφόρο. Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και να είστε σίγουροι ότι σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα για να μπορέσουμε να δώσουμε κ εμείς πληροφόρηση. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη του κόσμου να γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση» ανέφερε η κα Λαμπριανίδου.

