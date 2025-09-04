36 μέρες έχουν περάσει από τη μέρα του φρικτού θανατηφόρου που σημειώθηκε στην Αγλαντζιά με θύμα τον 20χρονο Κυριάκο Αντωνίου. Εμπλεκόμενος στο ατύχημα ήταν 24χρονος ο οποίος είχε οδηγό έναν άλλο νεαρό 23 ετών.

Η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στη 1.20 π.μ., όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Αντωνίου, στη λεωφόρο Λάρνακος στην Αγλαντζιά, με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο Πανεπιστημίου προς Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σε κάποιο σημείο του δρόμου, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 24χρονος. Από τη σύγκρουση, το όχημα του 20χρονου παρέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε σε πάσσαλο φώτων τροχαίας, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Διαβάστε επίσης: Θανατηφόρο Αγλαντζιά: Ασύλληπτος μια βδομάδα μετά ο οδηγός του άλλου οχήματος

Στις 13 Αυγούστου ο Διευθυντής της Τροχαίας, ανέφερε σε δηλώσεις του στο Philenews ότι θα σταλεί στη Γερμανία ο «εγκέφαλος» του οχήματος, ώστε να γίνει προσπάθεια ανάκτησης στοιχείων που καταγράφονται σε αυτόν. Η Τροχαία σύμφωνα με τον Δ/ντη ανέμενε να έχει ακριβή στοιχεία για το όχημα και θα γίνει διασταύρωσή τους με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά την αναπαράσταση.

Το SigmaLive ζήτησε ενημέρωση από την Αστυνομία αναφορικά με το πού βρίσκονται οι έρευνες και αν έχει έρθει ο εγκέφαλος από τη Γερμανία, χωρίς ωστόσο να λάβουμε κάποια απάντηση πέραν του ότι «δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς ανακοίνωση αυτή τη στιγμή».

Διαβάστε επίσης: Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Κλείνει ξανά η λεωφόρος για εξετάσεις από Αστυνομία