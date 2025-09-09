Για τη Photorandar List μίλησε στο Πρωτοσέλιδο ο Υπαστυνόμος της Τροχαίας Αρχηγείου, Τάσος Ασιήκης.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι πρόκειται για εφαρμογή στα συστήματα της Αστυνομίας. Αφού προηγηθεί η διαδικασία με το ταχυδρομείο και τους επιδότες και αποτύχει η επίδοση του εξωδίκου, τότε ενεργοποιείται η Photorandar List.

Σύμφωνα με τον Τάσο Ασιήκη, η εφαρμογή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να αρχίσει να υλοποιείται στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου 2025. Με την ενεργοποίηση της θα είναι δυνατό να επιδίδεται επί τόπου σε οδοφράγματα αλλά και σε οποιοδήποτε αστυνομικό σταθμό ή γραφείο της Αστυνομίας.

Διευκρίνισε ότι η εφαρμογή δεν θα είναι σε ισχύ στα αεροδρόμιο και λιμάνια. Εντούτοις, σε μελλοντικό στάδιο θα ενταχθεί στο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων εγγραφής που είναι εγκατεστημένα στα οδοφράγματα αλλά και μέσω των μικρουπολογιστών με τους οποίους εκδίδονται πρόστιμα, δηλαδή κατά των ελέγχων τροχαίας.

