Πυκνή τροχαία κίνηση καταγράφεται στους δρόμους της Λευκωσίας το πρωί της Τρίτης (9/9).

Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες, βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας είναι «μπλοκαρισμένες» με τα οχήματα να πηγαίνουν σημειωτόν.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

